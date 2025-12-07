Petit Poilu T.32 : De briques et de blocs - Céline Fraipont, Pierre Bailly - la chronique BD

Le 7 décembre 2025
- Scénariste : Céline Fraipont>
- Dessinateur : Pierre Bailly
- Série : Petit Poilu
- Genre : Aventure, Fantastique, Poésie
- Editeur : Dupuis
- Famille : BD Franco-belge, Album Jeunesse
- Date de sortie : 14 novembre 2025
Une nouvelle aventure de Petit Poilu, toujours muette, très expressive et humaniste. Réjouissant !
Résumé : Comme d’habitude, Petit Poilu quitte sa maison pour aller à l’école. En chemin, il se retrouve face à une énorme goutte d’eau dans laquelle il entre et de laquelle il tombe lorsque celle-ci est frappée par un éclair. Il est désormais dans une forêt et cherche où se mettre à l’abri : chez un castor, une taupe, une fourmi ?
Ce nouvel album de Petit Poilu est un hymne à la découverte de l’autre, l’inventivité, la construction collective, l’entraide, la mise à l’abri et au soin. Comme dans les tomes précédents, le récit est dynamique mais toujours clair est précis. Cela est dû à la justesse du découpage et de la mise en page qui privilégient le plus souvent le recours à un gaufrier de six cases. Ici, le jeu sur les couleurs accentue la luxuriance et la dimension de bric et de broc du récit.
Avec plus de trente tomes au compteur, Céline Fraipont et Pierre Bailly continuent de créer une œuvre créative, ludique, poétique, drôle et émouvante. Ils ne semblent pas s’essouffler, gardent et transmettent une joie fortement communicative. Bravo !
32 pages, 10,95 €
