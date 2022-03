Philonimo - critique de la collection jeunesse

Résumé : Depuis août 2020, les éditions 3oeils proposent, avec leur collection Philonimo à l’initiative de l’écrivaine Alice Brière-Haquet, des petits contes philosophiques pour la jeunesse. Chaque opuscule est tous rédigé pour cette dernière qui connait très bien l’univers de l’album jeunesse pour avoir publié plusieurs livres chez MeMo ou le Rouergue par exemple. Au nombre de six aujourd’hui, ces petites histoires se lisent comme des fables animalières inspirées par des concepts empruntés aux grands philosophes. Les différentes inspirations sont annoncées dès les titres des ouvrages, ce qui permet d’inciter certains lecteurs à aller plus loin, immédiatement pour les plus âgés, à rebours pour les plus jeunes qui auront ainsi la chance d’être introduits à des figures canoniques qui ont décortiqué et forgé notre rapport au monde : Le Lézard de Heidegger, Le Papillon de Tchouang Tseu, Le Porc-épic de Schopenhauer ou encore Le Chien de Diogène.

Copyright 3Oeil

Critique : Alice Brière-Haquet introduit donc les pensées des penseurs les plus reconnus auprès des plus jeunes par l’intermédiaire d’histoires simples, agréables et pleines de sens. Si le domaine de la philosophie peut en effrayer plus d’un, il faut au contraire se laisser aller au lyrisme de l’autrice : elle sait incarner avec douceur les préceptes qui ont participé à fonder l’univers conceptuel dans lequel nous évoluons. Comprendre le monde des idées revient ainsi à comprendre le monde dans lequel on vit ; corrélativement, initier les plus jeunes à ces gymnastiques intellectuelles permet de mieux les préparer à la vie en société. Cependant, cette adhésion à la philosophie relève uniquement de la responsabilité du lecteur ou du médiateur, si le texte est lu à un enfant. En effet, l’ancrage des histoires à ce champ de la connaissance dépend de la culture du récepteur : les récits fonctionnent indépendamment de leur contexte intellectuel et se lisent de manière autonome avec grand plaisir. Sans être moralistes, ils ouvrent l’esprit à des notions abstraites qui stimulent l’intelligence et dessinent un cheminement vers de nouveaux questionnements. Chaque album peut ainsi s’envisager comme un éveil de la conscience, qui se double d’une acculturation édifiante pour les plus jeunes.

Copyright 3Oeil

Les dessins, à l’image des scénarios, se révèlent simples, mais pleins de souffle créatif. Parallèlement aux phrases brèves qui déploient le contenu conceptuel du conte, les images donnent aussi à penser. Libres, originales, jouant sur des formes et contreformes, elles inspirent par ce qu’elles donnent à voir, autant dans la représentation que dans les moyens de la représentation. S’accordant au programme éditorial de 3Oeil attaché à l’estampe, les premiers ouvrages de la collection ont été réalisés en gravure ou en pochoir, et, si les deux derniers dérogent à cette unité, les artistes ont employé des styles graphiques reproduisant des effets propres à ce genre de procédés d’impression, qui s’ancrent donc parfaitement dans la collection. L’ouverture graphique, penchant plutôt vers l’expérimentation, rend ces contes d’autant plus attrayants et doux, les couvre d’une parure visuellement des plus séduisantes.

Chaque album de la collection Philonimo est beau, autant dans le verbe que dans les images qui le traversent. Les ouvrages donnent à penser, à discuter, à s’amuser mais surtout à considérer la philosophie non pas comme une discipline ennuyeuse, plutôt comme un territoire spirituel inventif et généreux.