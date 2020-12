Pouic-Pouic - Jean Girault - Critique

Résumé : Patricia (Mireille Darc) la fille gâtée des Monestier, Léonard un spéculateur (Louis de Funès) et Cynthia sa femme écervelée (Jacqueline Maillan), refuse les avances de son riche voisin Antoine Brévain (Guy Tréjean), un héritier poseur et stupide. Celui-ci fait livrer son dernier cadeau, une superbe décapotable par le commercial du garage, Simon Guilbaud (Philippe Nicaud). Sur un coup de tête, Patricia va lui demander contre rémunération de se faire passer pour son mari.

Critique : Jean Girault et Jacques Vilfrid adaptent leur pièce de théâtre "Sans cérémonie" pour ce film réalisé par le premier et dialogué par le second. Tous les ingrédients du vaudeville sont présents : unités de temps et de lieu, quiproquos, volte-face des personnages, retournements de situation...

Bien que tous soient à l’abri du besoin, c’est principalement l’argent qui guide leurs actes. Léonard, se croyant lésé par la concession pétrolière que sa femme lui a offerte, en se faisant voler selon lui, est prêt à tout, y compris sacrifier sa fille, pour fourguer le bien au naïf Brévain.

On assistera donc à une farandole surexcitée, le temps d’un week-end entre faux mari qui devient faux frère, majordome porté sur la philosophie, fils prodigue qui réapparaît miraculeusement au bras d’une Sud-Américaine de Montmartre (!), maîtresse de maison incapable de cuisiner ses crêpes, et chef de famille qui ment, triche, engueule, séduit, danse...

Il n’est pas besoin de préciser qui interprète ce personnage.

Louis de Funès offre ici le personnage récurrent qu’il répliqua de si nombreuses fois. On peut noter que, amateur ou pas du jeu si particulier de cet acteur, on devine les réactions qu’il aura face à chaque événement souvent contrariant. Du coup, on se retrouve avec un personnage familier et rassurant qui va nous faire le numéro attendu. En quelque sorte, les spectateurs sont sûrs d’en avoir pour leur argent.

On peut ne pas être très client de ces gesticulations surexcitées, d’autant plus qu’elles sont exécutées dans un film au scénario qui ne s’embarrasse pas de cohérence, avec une mise en scène sans imagination.

Maintenant, il y a toujours le plaisir de retrouver Jacqueline Maillan, enjouée et totalement à l’ouest, Christian Marin, grand échalas aux yeux exorbités, Guy Tréjan, le pigeon de service et bien sûr Mireille Darc qui dégage toujours une fraîcheur mutine réjouissante. Ça ne sauve pas le film, mais c’est mieux que rien !