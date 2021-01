Prête-moi ta main - la critique

0 personne

Résumé : La vie est facile pour Luis, 43 ans, célibataire heureux, épanoui dans son métier, aimé, choyé, couvé par sa mère et ses cinq sœurs. Cela aurait pu durer toute une vie, mais voilà... Lassées de le materner, celles-ci décident qu’il est temps pour lui de se marier. Le plus vite possible ! Cerné par sa famille qui ne pense plus qu’à ça, il élabore un plan : trouver la femme parfaite qui va se faire passer pour sa fiancée et qui va lâchement l’abandonner le jour du mariage. Après ça, plus personne n’osera même prononcer le mot mariage devant lui. Mais comment trouver cette perle rare ? Luis ne voit qu’une solution : la louer ! Et justement, Emma, la soeur de son meilleur ami et collègue, vient d’arriver à Paris et cherche du travail. Ça y est, le plan est en route. Au bout, la liberté pour Luis. Les plans, c’est bien sur le papier. Mais dans la vie, ça peut s’emballer...

Critique : Luis s’épanouit dans une caricature de célibat triomphalement assumé qui ressemble tout de même bien fort à un bon gros syndrome de Peter Pan. Ne pas se marier, c’est aussi ne pas grandir, lorsqu’on continue à roucouler dans le rôle du fils préféré et à faire laver son linge par sa grande sœur. Les choses sont d’ailleurs clairement annoncées lorsque le gynécée reproche à Luis son mode de vie en brandissant l’argument massue : ces choses-là, à ton âge, c’est ta femme qui doit les faire (sic). Emmanuelle (Charlotte Gainsbourg) n’est pas de celles qui lavent les chaussettes, et si Luis est parfaitement bien dans sa vie, elle, en revanche, court après ses chimères, un monde sans homme où l’enfant serait roi.

On l’aura compris, au bout d’une heure et demi, il faudra bien que les parallèles se rejoignent, et même si tout n’est pas toujours d’une finesse absolue, la prouesse géométrique n’est pas sans charme. On est bien sûr dans la surenchère, l’excès, le prévisible, mais on se laisse séduire par ce marivaudage sans prétention, le jeu sans fausses notes des comédiens, et quelques bons mots. Rien d’inoubliable en somme, simplement le plaisir d’une comédie légère, mais ça n’est déjà pas si mal !

