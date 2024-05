Pride in the city, une histoire des luttes LGBTQI+ - Gonzague Pluvinage - critique

Résumé : « Pride in the city, une histoire des luttes LGBTQI+ » revient sur l’histoire des combats pour les droits des personnes homosexuelles, transgenres, queer et autres orientations sexuelles différentes de l’hétérosexualité dans un recueil illustré de photos et de visuels.

Critique : Avec ce livre, on comprendra bien mieux les combats menés par les différents groupes pour la défense des droits LGBTQI+. Même si cette appellation est assez récente, l’ouvrage remonte jusqu’à la Révolution française, qui a dépénalisé l’homosexualité en France. Et à partir de là, l’auteur suit les dates importantes, les groupes phares de ces combats et l’histoire de la répression injustifiée exercée à l’encontre des gens à cause de leur orientation sexuelle. On va de l’Europe aux États-Unis, de la France à la Belgique, des quartiers chauds des capitales du dix-neuvième siècle jusqu’aux grands rassemblements des années 2000.

D’ailleurs, la partie sur les Gay Pride nous apprend qu’à chacune d’entre elles est lié un thème juridique et que, certaines années, l’événement a permis de faire avancer, d’un point de vue légal et juridique, la cause LGBTQI+.

Et cela n’est qu’une des informations que contient ce recueil. Gonzague Pluvinage a fait un véritable travail d’historien, ce qui est tout à fait normal, puisqu’en plus d’être auteur et conservateur au musée de la ville de Bruxelles, Pluvinage est également historien.



Mais il ne s’agit pas juste d’un livre d’histoire. Les faits prennent vie grâce aux nombreux documents qui émaillent la lecture. Une majorité de photos certes, mais aussi des affiches, des visuels, des articles de journaux, des rapports de police, toute une multitude d’éléments illustrent de manière pertinente le texte de l’auteur.

L’ouvrage se découpe en cinq chapitres, le premier est consacré au rapport entre sexe et politique, le suivant à une chronologie de l’histoire des luttes LGBTQI+ et trois chapitres couvre des périodes historiques, l’un de 1789 à 1968, le suivant de 1969 à 1989 et le dernier de 1990 à 2023.

Il y a beaucoup de matière à lire et pourtant, les pages défilent agréablement grâce aux photos qui nous immergent dans d’autres époques.

Pride in the city, une histoire des luttes LGBTQI+ est un livre réussi qui nous raconte de manière claire l’histoire des combats menés par les différents mouvements LGBTQI+.