Règlement de comptes à OK Corral - la critique du film

Résumé : Les trois frères Bailey emmenés par Ed (Lee van Cleef) arrivent à Fort Griffin pour venger la mort de leur frère tué par Doc Holiday (Kirk Douglas) parce qu’il trichait aux cartes. Wyatt Earp (Burt Lancaster), shérif de Dodge City, arrive aussi pour appréhender un certain Ike Clanton (Lyle Bettger), responsable d’un vol de bétail au Mexique, mais celui-ci a déjà filé. Wyatt Earp rencontre Doc Holiday qui semble informé de la fuite de Clanton. Il se fait éconduire sèchement. Ensuite, les deux hommes vont se retrouver au saloon où les frères Bailey attendent Doc Holiday de pied ferme.

Notre avis : Ce western, l’un des plus célèbres des années 50, est une véritable curiosité, à l’aune de son succès. Il est réalisé par John Sturges (1910-1992), bon faiseur de films d’action, mais sans grande originalité. Il met en place tous les codes du western des années 60, dans une ambiance lente et presque désincarnée. Les protagonistes au comportement monolithique avancent presque mécaniquement, allant jusqu’au bout de ce qu’ils croient être leur destin. De nombreuses scènes se déroulent de nuit, dans des chambres d’hôtel impersonnelles ou des saloons aux décors lourdement chargés et à l’ambiance étonnamment calme, même quand un meurtre est commis. Les personnages passent beaucoup de temps à ne rien faire, tout en ingurgitant une quantité impressionnante de whisky.

La mécanique un peu trop alambiquée de l’intrigue brouille un peu la lecture et interroge parfois sur les motivations de certains personnages. Le respect mutuel que se vouent Earp et Holiday est palpable, mais on imagine ce qu’il aurait pu apporter à l’intrigue s’il avait été plus exploité. On sent comme une retenue chez tous ces hommes, les bons comme les méchants, qui ne veulent apparaître que comme des durs inflexibles prêts à mourir, même bêtement, pour ne pas se déjuger de quoi que ce soit.

Les rôles de femmes, peu nombreux et mineurs, ne sont pas suffisamment exploités pour réellement peser sur le déroulement de l’histoire. On peut donc s’étonner du choix de Rhonda Fleming et de Jo Van Fleet, actrices plutôt réputées pour leur tempérament.

Burt Lancaster et Kirk Douglas prêtent leur stature impressionnante à ces deux figures de durs à cuire, qui ont forgé la légende de l’ouest.

Ce film, bien ennuyeux au bout du compte, est fondé sur une psychologie primaire, les codes bien marqués du western et un rythme lent, bref autant d’éléments précurseurs, sans le savoir, du style qui fera le succès du western spaghetti, lors de la décennie suivante.