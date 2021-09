Royal Affair - la critique

Trop didactique, ce film historique séduira néanmoins les amateurs de romanesque

L’argument : Danemark 1770. La passion secrète que voue la reine Caroline Mathilde au médecin du roi, l’influent Struensee, va changer à jamais le destin de la nation toute entière. Royal Affair relate une page capitale de l’histoire danoise, oubliée des manuels français. La relation amoureuse et intellectuelle entre Caroline Mathilde et Struensee, fortement influencée par les philosophes des Lumières, Rousseau et Voltaire en tête, conduira au renversement de l’ordre social établi, et annoncera les révolutions qui embraseront l’Europe vingt ans plus tard.

Notre avis : Encensé au dernier festival de Berlin, où il s’est distingué par l’attribution de deux prix importants (meilleurs acteur et scénario), A Royal Affair n’est pourtant pas la réussite éclatante que son palmarès laissait promettre. En cause : un didactisme un peu lourd, un "message" trop appuyé pour séduire. Sans être un fervent monarchiste réactionnaire et totalement imbu de ses privilèges (ce que, bien sûr, l’auteur de ces lignes n’est pas) on peut éprouver quelques réserves face à l’imagerie un peu trop romantique (et du même coup, naïve) que le film véhicule de la Révolution. Soit une jeune reine, malheureuse car mariée de force, mais tout de même très jolie et cultivée (passe encore : le personnage a son charme) et un médecin séduisant, lecteur de Rousseau et Voltaire (présentés, bien sûr, comme deux figures absolument positives et sans contradiction) ; ajoutez à cela un amour que traverse un grand bouleversement social (mais sans trop filmer le peuple, pour ne pas avoir l’air "marxiste"), vous obtenez une idée et même, une intrigue plaisantes, mais dont la mise en oeuvre caricaturale défait tout le potentiel dramaturgique. Voici donc un roi fantoche et puéril (incarné avec lourdeur par Mikkel Boe Folsgaard, étonnamment récompensé pour ce rôle) que tout oppose au savant contemplatif et amoureux de la rationalité (bref, l’homme du peuple idéal). Solution : un coup d’état ! Et le tour est joué. On peine à croire à cet éloge un peu "démago" de la "démocratie". Certes, la fin brise un peu cet élan idéaliste et c’est d’ailleurs l’un des beaux moments de force qui traversent le film (avec deux ou trois autres : l’ensemble est bien rythmé de toute manière), mais l’entremêlement des intrigues sentimentales et politiques manque d’habileté. L’ensemble demeure de bonne facture ; manque une réflexion plus "pesée", et peut-être un peu moins "sentimentale".