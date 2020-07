RRRrrrr !!! - la critique du film

Résumé : Nous sommes en pleine préhistoire. Deux tribus se cherchent mutuellement des poux... la tribu des cheveux propres qui jouit de la connaissance de l’hygiène capillaire... et la tribu des cheveux sales qui ne rêve que d’une chose : dérober la formule du shampoing, gardée jalousement par la tribu des cheveux propres. C’est alors que pour la première fois de la préhistoire de la tribu des cheveux propres, un cRRRrrrime est commis !

Notre avis : Un film écrit par les Robins des Bois et réalisé par Alain Chabat, chef des Nuls, ne pouvait faire que des étincelles... et pourtant on sort de la projection avec un sentiment mitigé. La fonction première du film est clairement remplie : on rit énormément à moins d’être évidemment allergique à l’humour si particulièrement con des Robins des Bois et à la petite touche nulle d’Alain Chabat, mais il manque quelques ingrédients pour en faire un classique du comique qui traversera le temps comme Sacré Graal des Monty Python par exemple, film auquel RRRrrrr !!! peut le mieux s’apparenter.

L’intrigue s’éparpille un peu trop. On assiste à une suite de sketchs, certes très réussis, mais qui s’inscrivent difficilement dans la continuité d’un long métrage. De plus, étrangement, le film fait très vite le tour de l’univers décrit. La première demi-heure est une véritable réussite, où les gags s’enchaînent et ne se ressemblent pas. Malheureusement une fois l’introduction de l’univers brossée (pour rester dans la thématique des cheveux), les gags commencent à sentir le réchauffé et les séquences à manquer de rythme, laissant le spectateur sur une petite déception...

Mais ne boudons pas notre plaisir immédiat. Les Robins ont des tronches pas possibles, certains gags sont d’une subtile bêtise, et voir une tribu d’adultes jouer aux hommes préhistoriques en slip léopard a quelque chose d’irrémédiablement réjouissant...