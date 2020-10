Ruines - Josef Koudelka - critique de l’exposition

Résumé : Du site de Petra en Jordanie au sanctuaire grec de Delphes en passant par le pont du Gard en Provence, Josef Koudelka a sillonné pendant presque trente ans les régions du pourtour méditerranéen avant d’aboutir à cette superbe exposition, par laquelle il rend hommage aux vestiges des civilisations antiques. L’artiste immortalise les ruines de plus d’une centaine de lieux différents sur de grands panoramiques et capture, avant qu’elles ne s’effacent, les dernières traces visibles d’un passé florissant.

Temple d’Apollon, Delphes, Grèce, 1991 © Josef Koudelka /Magnum Photos

Critique : La première photographie qui nous accueille dans la salle d’exposition est saisissante. Les restes d’une gigantesque main semblent s’agripper à la roche devant les piliers d’un temple, à l’image d’une humanité qui s’accroche tant bien que mal à son passé. On pourrait presque croire à un montage, tant la main semble surgir de nulle part.

Le visiteur déambule ensuite le long d’un vrai labyrinthe d’images suspendues. Le format imposant des photographies nous plonge de manière immersive au milieu de ces paysages minéraux.

Les ruines ont offert au photographe, qui privilégie le temps long, leur patience. Josef Koudelka est capable d’attendre des heures l’instant magique, ce moment où la lumière va révéler la beauté de la pierre. L’artiste fait émerger par des jeux d’ombres les différents éléments qui composent l’image. On en viendrait presque à oublier le sens de l’ensemble, pour se focaliser sur la matière en elle-même, que Josef Koudelka fait ressortir par de magnifiques nuances de gris. Les pierres, les pavés, la terre ou encore l’herbe ou le ciel apparaissent comme autant de motifs différents que le photographe juxtapose ensemble, pour former un tout qui s’équilibre parfaitement.

Au-delà de la variété de ces motifs, l’omniprésence de la pierre confère aux clichés une texture et un grain particulier.

Par leur composition riche et originale, ces photographies sont empreintes d’une grande force. Associant gros-plans et arrière-plans, verticalité et horizontalité, jouant avec les déséquilibres, l’artiste remodèle le paysage à sa manière.

De cet agencement chaotique de blocs, où la nature et le temps ont aussi fait leur œuvre, se dégage une atmosphère paisible et sereine, comme si, d’une certaine manière, l’harmonie succédait à la destruction. Koudelka a su percevoir et saisir la beauté de ces lieux riches de mémoire et de sens, où la présence invisible de l’Homme se fait sentir.

« Plus solide que les monuments, la photographie » disait Prosper Mérimée ! En magnifiant ces traces du passé, Josef Koudelka leur donne à son tour, une nouvelle forme d’éternité.

Myra, Turquie, 2013 © Josef Koudelka /Magnum Photos