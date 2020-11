Sailor et Lula - David Lynch - critique

La palme d’Or de David Lynch. Un délire musical inoubliable.

L’argument : Sailor et Lula s’aiment. Mais la mère de Lula, Mariatta, une femme jalouse et hystérique, dont Sailor a refusé les avances, ne supporte pas cet amour. Elle envoie Bob Ray Lemon, un tueur à gages, à la poursuite des jeunes amoureux, avec pour mission d’éliminer Sailor... Au cours d’une bagarre, c’est Bob qui est tué. Sailor est arrêté et jeté en prison. Deux ans plus tard, Lula est toujours là. Ils reprennent leur course folle à travers la Caroline car Mariatta persuade alors son amant, le détective Johnnie Farragut, de traquer Sailor...

Notre avis : Une fois n’est pas coutume, Sailor et Lula fait partie de ces Palmes d’or contestées. Jugé trop caricatural ou trop violent, il recèle pourtant des portraits à la psychologie haute en couleur... terrain de prédilection de David Lynch.

Sur fond d’un scénario plutôt classique, le spectateur se retrouve en effet constamment malmené par des images ou séquences "trash". La vomissure est filmée jusqu’à l’apparition des mouches, les coups de carabine décapitent

littéralement leurs victimes (détail quand même supprimé de la version américaine), le tout entrecoupé de sexe enflammé et... de rock’n’roll bien rythmé ! Des exubérances à rattacher à l’adolescence définitivement tardive des protagonistes. En parallèle, leur pendant innocent amène à des références plus juvéniles comme le Magicien d’Oz. Et même jusqu’à l’apparition d’une bonne fée

(sous les traits de Sheryl Lee, célèbre Laura Palmer dans Twin Peaks) pour déclencher un happy end final.

Dans ce jeu de surprises, le film singe un temps le road-movie classique (décapotable sur des routes interminables dans le désert) avant de s’en éloigner allègrement. Alors prennent place les personnages déjantés et les hallucinations. La déviance et la perversion de ces individus se dissimule peut-être sous des masques grossiers, mais il s’agit plus de travestissement que de déguisement. C’est de cette nuance que naît la richesse du film. Ainsi, lorsque Lula rêve, sa mère lui apparaît sur un balai, véritable sorcière à la poursuite du couple. Méchanceté ostentatoire mais les sorcières n’ont de place que dans les contes pour enfants. En résulte une scène plus amusante qu’inquiétante. Cependant, Lynch nous en livre une autre vision, beaucoup plus cauchemardesque et effrayante : faciès démoniaque, assoiffé de sang.

Lorsque la folie se répand sur son visage, cette fois la terreur gagne.

On l’aura compris, l’univers de Lynch est bien planté dans ce film. Il n’y a plus qu’à tirer le rideau (rouge ?) pour y pénétrer. La scène nocturne de l’accident de voiture se range à la hauteur de ses œuvres à venir et plus accomplies. Comme ce que ressentent alors Sailor et Lula, le spectateur sera frappé du même trouble. Le talent du réalisateur entraîne tout dans un mouvement vertical, vers une chute inévitable. Lorsque la panique est rendue aussi palpable, l’écran fait place au théâtre, celui de la folie. En somme, voilà qui méritait bien une Palme...