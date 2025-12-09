Semaine du 10 décembre 2025 : les sorties en salle

Résurrection , de Bi Gan, Prix spécial Cannes 2025, est un véritable choc visuel et narratif, quand Malavida propose de découvrir des films de la réalisatrice bulgare Binka Zhelyazkova.

News : Les nouveautés de la semaine du 10 décembre 2025 sont :

Longs métrages de fiction

– À la poursuite du père Noël, de James Huth

– Animal Totem, de Benoît Delépine

– Chasse gardée 2, de Antonin Fourlon, Frédéric Forestier

– La condition, de Jérôme Bonnell

– L’élue, de Osgood Perkins

– Kis Kisko Pyaar Karoon 2, de Anukalp Goswami (sortie : 12 décembre)

– Lady Nazca, de Damien Dorsaz

– Louise, de Nicolas Keitel

– Love Me Tender, de Anna Cazenave Cambet

– La petite cuisine de Mehdi, de Amine Adjina

– La piscine, de Binka Zhelyazkova (1967)

– Résurrection, de Bi Gan

– Vaa Vaathiyaar, de Nalan Kumarasamy (sortie : 12 décembre)

– La vie s’écoule silencieusement..., de Binka Zhelyazkova (1988)

Longs métrages documentaires

– Alice par ci par là, de Isabela Tent

– Elle entend pas la moto, de Dominique Fischbach

– Girls for Tomorrow, de Nora Philippe

– Rolling Stones - At the Max, de Julien Temple, Roman Kroitor, David Douglas

Longs métrages d’animation

– Mission père Noël, de Ricard Cussó, Damjan Mitrevski

Reprises

– Feux dans la plaine, de Kon Ichikawa (1959)

– Histoire de fantômes chinois, de Ching Siu-tung (1987)

– Histoire de fantômes chinois 2, de Ching Siu-tung (1990)

– Histoire de fantômes chinois 3, de Tsui Hark (1991)

– Moi Ivan, toi Abraham, de Yolande Zaubermann (1993)

– Sholay, de Ramesh Sippy (1975)