Semaine du 10 décembre 2025 : les sorties en salle

Le 9 décembre 2025
Résurrection, de Bi Gan, Prix spécial Cannes 2025, est un véritable choc visuel et narratif, quand Malavida propose de découvrir des films de la réalisatrice bulgare Binka Zhelyazkova.
News : Les nouveautés de la semaine du 10 décembre 2025 sont :
Longs métrages de fiction
– À la poursuite du père Noël, de James Huth
– Animal Totem, de Benoît Delépine
– Chasse gardée 2, de Antonin Fourlon, Frédéric Forestier
– La condition, de Jérôme Bonnell
– L’élue, de Osgood Perkins
– Kis Kisko Pyaar Karoon 2, de Anukalp Goswami (sortie : 12 décembre)
– Lady Nazca, de Damien Dorsaz
– Louise, de Nicolas Keitel
– Love Me Tender, de Anna Cazenave Cambet
– La petite cuisine de Mehdi, de Amine Adjina
– La piscine, de Binka Zhelyazkova (1967)
– Résurrection, de Bi Gan
– Vaa Vaathiyaar, de Nalan Kumarasamy (sortie : 12 décembre)
– La vie s’écoule silencieusement..., de Binka Zhelyazkova (1988)
Longs métrages documentaires
– Alice par ci par là, de Isabela Tent
– Elle entend pas la moto, de Dominique Fischbach
– Girls for Tomorrow, de Nora Philippe
– Rolling Stones - At the Max, de Julien Temple, Roman Kroitor, David Douglas
Longs métrages d’animation
– Mission père Noël, de Ricard Cussó, Damjan Mitrevski
Reprises
– Feux dans la plaine, de Kon Ichikawa (1959)
– Histoire de fantômes chinois, de Ching Siu-tung (1987)
– Histoire de fantômes chinois 2, de Ching Siu-tung (1990)
– Histoire de fantômes chinois 3, de Tsui Hark (1991)
– Moi Ivan, toi Abraham, de Yolande Zaubermann (1993)
– Sholay, de Ramesh Sippy (1975)
