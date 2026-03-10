Semaine du 11 mars 2026 : les sorties en salle

Des films de László Nemes, Mona Fastvold, Stijn Bouma, Urška Djukić et Pascal Bonitzer sont à l’affiche, quand les cinéphiles se régaleront avec les rétrospectives Claude Sautet et Wong Kar-wai.

News : Les nouveautés de la semaine du 11 mars 2026 sont :

Longs métrages de fiction

– Ce qu’il reste de nous, de Cherien Dabis

– Le crime du 3e étage, de Rémi Bezançon

– Encontro, de Francois Manceaux

– LES K D’OR, de Jérémy Ferrari

– Little Trouble Girls, de Urška Djukić

– Il Maestro, de Andrea Di Stefano

– Orphelin, de László Nemes

– Le testament d’Ann Lee, de Mona Fastvold

– La traque de Meral, de Stijn Bouma

– Victor comme tout le monde, de Pascal Bonitzer

Longs métrages documentaires

– Looking for Yotam, de Georges Benayoun

– Le Parc (Opéra de Paris), de Louise Narboni

– Prénoms, de Nurith Aviv

Longs métrages d’animation

– Planètes, de Momoko Seto

– Scarlet et l’éternité, de Mamoru Hosoda

Reprises

– 2046, de Wong Kar-wai (2004)

– Les anges déchus, de Wong Kar-wai (1995)

– Les cendres du temps, de Wong Kar-wai (1994)

– César et Rosalie, de Claude Sautet (1972)

– Les choses de la vie, de Claude Sautet (1970)

– Classes tous risques, de Claude Sautet (1960)

– Chungking Express, de Wong Kar-wai (1994)

– Happy Together, de Wong Kar-wai (1997)

– In the Mood for Love, de Wong Kar-wai (2000)

– Max et les ferrailleurs, de Claude Sautet (1971)

– Nelly et Monsieur Arnaud, de Claude Sautet (1995)

– Nos années sauvages, de Wong Kar-wai (1990)

– Quelques jours avec moi, de Claude Sautet (1988)

– Sans toit ni loi, de Agnès Varda (1985)

– Le syndicat du crime, de John Woo (1986)

– Le syndicat du crime 2, de John Woo (1987)

– Le syndicat du crime 3, de John Woo (1989)

– Un cœur en hiver, de Claude Sautet (1992)

– Un mauvais fils, de Claude Sautet (1980)

– Vincent, François, Paul et les autres..., de Claude Sautet (1974)