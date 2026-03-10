Semaine du 11 mars 2026 : les sorties en salle

Le 10 mars 2026
Des films de László Nemes, Mona Fastvold, Stijn Bouma, Urška Djukić et Pascal Bonitzer sont à l’affiche, quand les cinéphiles se régaleront avec les rétrospectives Claude Sautet et Wong Kar-wai.
News : Les nouveautés de la semaine du 11 mars 2026 sont :
Longs métrages de fiction
- © The Walt Disney Company France
– Ce qu’il reste de nous, de Cherien Dabis
– Le crime du 3e étage, de Rémi Bezançon
– Encontro, de Francois Manceaux
– LES K D’OR, de Jérémy Ferrari
– Little Trouble Girls, de Urška Djukić
– Il Maestro, de Andrea Di Stefano
– Orphelin, de László Nemes
– Le testament d’Ann Lee, de Mona Fastvold
– La traque de Meral, de Stijn Bouma
– Victor comme tout le monde, de Pascal Bonitzer
Longs métrages documentaires
– Looking for Yotam, de Georges Benayoun
– Le Parc (Opéra de Paris), de Louise Narboni
– Prénoms, de Nurith Aviv
Longs métrages d’animation
– Planètes, de Momoko Seto
– Scarlet et l’éternité, de Mamoru Hosoda
Reprises
– 2046, de Wong Kar-wai (2004)
– Les anges déchus, de Wong Kar-wai (1995)
– Les cendres du temps, de Wong Kar-wai (1994)
– César et Rosalie, de Claude Sautet (1972)
– Les choses de la vie, de Claude Sautet (1970)
– Classes tous risques, de Claude Sautet (1960)
– Chungking Express, de Wong Kar-wai (1994)
– Happy Together, de Wong Kar-wai (1997)
– In the Mood for Love, de Wong Kar-wai (2000)
– Max et les ferrailleurs, de Claude Sautet (1971)
– Nelly et Monsieur Arnaud, de Claude Sautet (1995)
– Nos années sauvages, de Wong Kar-wai (1990)
– Quelques jours avec moi, de Claude Sautet (1988)
– Sans toit ni loi, de Agnès Varda (1985)
– Le syndicat du crime, de John Woo (1986)
– Le syndicat du crime 2, de John Woo (1987)
– Le syndicat du crime 3, de John Woo (1989)
– Un cœur en hiver, de Claude Sautet (1992)
– Un mauvais fils, de Claude Sautet (1980)
– Vincent, François, Paul et les autres..., de Claude Sautet (1974)
