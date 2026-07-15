Semaine du 15 juillet 2026 : les sorties en salle

L’Odyssée de Christopher Nolan est un blockbuster de grande qualité. L’aventure rêvée de Valeska Grisebach est l’événement du cinéma d’auteur, tandis que Jacques Tati et Kim Jee-woon ont l’honneur de rétrospectives respectivement proposées par Carlotta et The Jokers.

News : Les nouveautés de la semaine du 15 juillet 2026 sont :

Longs métrages de fiction

© Universal Pictures France

– L’aventure rêvée, de Valeska Grisebach

– Comète, de Élie Wajeman

– La dernière séance, de Pan Nalin

– D’où vient le vent, de Amel Guellaty

– Le héros de Berlin, de Wolfgang Becker

– The Last Viking, de Anders Thomas Jensen

– L’Odyssée, de Christopher Nolan

Long métrage documentaire

– Le berger et les ours, de Max Keegan

Long métrage d’animation

– Kayara, Princesse Inca, de Cesar Zelada, Dirk Hampel

Reprises

– A Bittersweet Life, de Kim Jee-woon (2005)

– Another Man’s Poison, de Irving Rapper (1951)

– Le bon, la brute et le cinglé, de Kim Jee-woon (2008)

– Ça tourne à Séoul ! Cobweb, de Kim Jee-woon (2022)

– Le crime était presque parfait, de Alfred Hitchcock (1954)

– Deux sœurs, de Kim Jee-woon (2003)

– Foul King, de Kim Jee-woon (2000)

– Jour de fête, de Jacques Tati (1949)

– Mon oncle, de Jacques Tati (1958)

– Parade, de Jacques Tati (1974)

– Playtime, de Jacques Tati (1967)

– Trafic, de Jacques Tati (1971)

– Les vacances de Monsieur Hulot, de Jacques Tati (1953)