Semaine du 17 décembre 2025 : les sorties en salle

L’agent secret , doublement primé à Cannes, est l’un des événements de l’année, que ne devrait pas éclipser le très attendu Avatar : de Feu et de Cendres , de James Cameron.

News : Les nouveautés de la semaine du 17 décembre 2025 sont :

Longs métrages de fiction

– L’agent secret, de Kleber Mendonça Filho

– L’âme idéale, de Alice Vial

– L’amour qu’il nous reste, de Hlynur Pálmason

– Avatar : de Feu et de Cendres, de James Cameron

– Jone Sometimes, de Sara Fantova

– LIK : Love Insurance Kompany, de Vignesh Shivan (sortie : 18 décembre)

– Rebuilding, de Max Walker-Silverman

Longs métrages documentaires

– Le chant des forêts, de Vincent Munier

– Les enfants du large, de Virginia Tangvald

– Histoire de la bonne vallée, de José Luis Guerín

– Kogis, ensemble pour soigner la Terre, de Alexandre Bouchet (sortie : 17 décembre)

Longs métrages d’animation

– La fabrique des monstres, de Steve Hudson, Toby Genkel

– Heidi et le lynx des montagnes, de Tobias Schwarz, Aizea Roca Berridi

Reprises

– Le Cid, de Anthony Mann (1961)

– L’échelle de Jacob, de Adrian Lyne (1990)

– Le quai des brumes, de Marcel Carné (1937)