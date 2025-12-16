Semaine du 17 décembre 2025 : les sorties en salle

Le 16 décembre 2025
L’agent secret, doublement primé à Cannes, est l’un des événements de l’année, que ne devrait pas éclipser le très attendu Avatar : de Feu et de Cendres, de James Cameron.
News : Les nouveautés de la semaine du 17 décembre 2025 sont :
Longs métrages de fiction
- © Ad Vitam
– L’agent secret, de Kleber Mendonça Filho
– L’âme idéale, de Alice Vial
– L’amour qu’il nous reste, de Hlynur Pálmason
– Avatar : de Feu et de Cendres, de James Cameron
– Jone Sometimes, de Sara Fantova
– LIK : Love Insurance Kompany, de Vignesh Shivan (sortie : 18 décembre)
– Rebuilding, de Max Walker-Silverman
Longs métrages documentaires
– Le chant des forêts, de Vincent Munier
– Les enfants du large, de Virginia Tangvald
– Histoire de la bonne vallée, de José Luis Guerín
– Kogis, ensemble pour soigner la Terre, de Alexandre Bouchet (sortie : 17 décembre)
Longs métrages d’animation
– La fabrique des monstres, de Steve Hudson, Toby Genkel
– Heidi et le lynx des montagnes, de Tobias Schwarz, Aizea Roca Berridi
Reprises
– Le Cid, de Anthony Mann (1961)
– L’échelle de Jacob, de Adrian Lyne (1990)
– Le quai des brumes, de Marcel Carné (1937)
Galerie photos
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.