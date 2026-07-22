Semaine du 22 juillet 2026 : les sorties en salle

La Comédie-Française fait son cinéma tandis que le plus beau film de la semaine est peut-être Sur la route d’Omaha de Cole Webley de Cole Webley, primé à Deauville.

News : Les nouveautés de la semaine du 22 juillet 2026 sont :

Longs métrages de fiction

© Condor Distribution

– Cap Farewell, de Vanja D’Alcantara

– Charlie et les kangourous, de Kate Woods

– De la Comédie-Française, de Martin Darondeau, Bertrand Usclat

– Gavagai, et autres malentendus, de Ulrich Köhler

– Gorgonà, de Evi Kalogiropoulou

– Nightborn, de Hanna Bergholm

– Soleils Atikamekw, de Chloé Leriche

– Sous le ciel de Kyoto, de Akiko Ohku

– Sur la route d’Omaha, de Cole Webley

– Les vacances de Golo & Ritchie, de Martin Fougerol, Ahmed Hamidi

Longs métrages documentaires

– Les madeleines, de Arthur Dreyfus

– WHAM ! 10 Days in China, de Mike Christie﻿ (28 juillet)

Long métrage d’animation

– La fille dans les nuages, de Philippe Riche

Reprises

– Cast a Dark Shadow, de Lewis Gilbert (1955)

– Cowboy Bebop, de Shin’ichirô Watanabe (film d’animation, 2003)