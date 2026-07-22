Semaine du 22 juillet 2026 : les sorties en salle

Le 22 juillet 2026
La Comédie-Française fait son cinéma tandis que le plus beau film de la semaine est peut-être Sur la route d’Omaha de Cole Webley de Cole Webley, primé à Deauville.
News : Les nouveautés de la semaine du 22 juillet 2026 sont :
Longs métrages de fiction
- © Condor Distribution
– Cap Farewell, de Vanja D’Alcantara
– Charlie et les kangourous, de Kate Woods
– De la Comédie-Française, de Martin Darondeau, Bertrand Usclat
– Gavagai, et autres malentendus, de Ulrich Köhler
– Gorgonà, de Evi Kalogiropoulou
– Nightborn, de Hanna Bergholm
– Soleils Atikamekw, de Chloé Leriche
– Sous le ciel de Kyoto, de Akiko Ohku
– Sur la route d’Omaha, de Cole Webley
– Les vacances de Golo & Ritchie, de Martin Fougerol, Ahmed Hamidi
Longs métrages documentaires
– Les madeleines, de Arthur Dreyfus
– WHAM ! 10 Days in China, de Mike Christie (28 juillet)
Long métrage d’animation
– La fille dans les nuages, de Philippe Riche
Reprises
– Cast a Dark Shadow, de Lewis Gilbert (1955)
– Cowboy Bebop, de Shin’ichirô Watanabe (film d’animation, 2003)
Galerie photos
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