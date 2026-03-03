Semaine du 4 mars 2026 : les sorties en salle

Le 3 mars 2026
Sont à l’affiche cette semaine des films signés Maggie Gyllenhaal, David Michôd, Harry Lighton, Mélisa Godet, Bennett Miller, ainsi que Jumpers, un superbe Pixar !
News : Les nouveautés de la semaine du 4 mars 2026 sont :
Longs métrages de fiction
– Alter ego, de Nicolas Charlet, Bruno Lavaine
– The Bride !, de Maggie Gyllenhaal
– Christy, de David Michôd
– Deux femmes et quelques hommes, de Chloé Robichaud
– La Maison des femmes, de Mélisa Godet
– Nino dans la nuit, de Laurent Micheli
– Pillion, de Harry Lighton
– Une dernière chance, de Fabien Grare, Jean-Michel Lejeune
Longs métrages documentaires
– Aurora : What Happened to The Earth ?, de Gonzalo López (sortie : 6 mars)
– La croisière, de Bennett Miller (1998)
– Fantastique, de Marjolijn Prins
– A Fidai Film, de Kamal Aljafari
– Pédale rurale, de Antoine Vazquez
– Rural, de Édouard Bergeon
– Turner et Constable, de David Bickerstaff (sortie : 10 mars)
– Véronique, de Tom Volf
Longs métrages d’animation
– Allah n’est pas obligé, de Zaven Najjar
– Jumpers, de Daniel Chong
Reprises
– Profils paysans, chapitre 1 : L’approche, de Raymond Depardon (2001, documentaire)
– Profils paysans, chapitre 2 : Le quotidien, de Raymond Depardon (2005, documentaire)
– Profils paysans : La vie moderne, de Raymond Depardon (2008, documentaire)
