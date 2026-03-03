Semaine du 4 mars 2026 : les sorties en salle

Sont à l’affiche cette semaine des films signés Maggie Gyllenhaal, David Michôd, Harry Lighton, Mélisa Godet, Bennett Miller, ainsi que Jumpers , un superbe Pixar !

News : Les nouveautés de la semaine du 4 mars 2026 sont :

Longs métrages de fiction

– Alter ego, de Nicolas Charlet, Bruno Lavaine

– The Bride !, de Maggie Gyllenhaal

– Christy, de David Michôd

– Deux femmes et quelques hommes, de Chloé Robichaud

– La Maison des femmes, de Mélisa Godet

– Nino dans la nuit, de Laurent Micheli

– Pillion, de Harry Lighton

– Une dernière chance, de Fabien Grare, Jean-Michel Lejeune

Longs métrages documentaires

– Aurora : What Happened to The Earth ?, de Gonzalo López (sortie : 6 mars)

– La croisière, de Bennett Miller (1998)

– Fantastique, de Marjolijn Prins

– A Fidai Film, de Kamal Aljafari

– Pédale rurale, de Antoine Vazquez

– Rural, de Édouard Bergeon

– Turner et Constable, de David Bickerstaff (sortie : 10 mars)

– Véronique, de Tom Volf

Longs métrages d’animation

– Allah n’est pas obligé, de Zaven Najjar

– Jumpers, de Daniel Chong

Reprises

– Profils paysans, chapitre 1 : L’approche, de Raymond Depardon (2001, documentaire)

– Profils paysans, chapitre 2 : Le quotidien, de Raymond Depardon (2005, documentaire)

– Profils paysans : La vie moderne, de Raymond Depardon (2008, documentaire)