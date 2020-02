Sortie DVD : Alice et le maire de Nicolas Pariser - la critique

Résumé : Le maire de Lyon, Paul Théraneau (Fabrice Luchini), va mal. Il n’a plus une seule idée. Après trente ans de vie politique, il se sent complètement vide. Pour remédier à ce problème, on décide de lui adjoindre une jeune et brillante philosophe, Alice Heimann (Anaïs Demoustier). Un dialogue se noue, qui rapproche Alice et le maire et ébranle leurs certitudes.

Notre avis : La politique, la communication, et la philosophie, trois mondes qui peinent à cohabiter harmonieusement dans Alice et le maire, et qui en sont pourtant le fil conducteur. La politique est incarnée par la figure du maire de Lyon, Paul Théraneau : il a perdu de sa superbe et il est en quête d’un nouveau souffle ; la communication a aussi un visage, à savoir celui d’un service spécialement dédié, et dont la mission principale est le projet "Lyon 2500" ; enfin, la philosophie a, pour elle, le privilège de la jeunesse, à travers le personnage d’Alice. Il y a un lien étroit unissant depuis longtemps la communication et la politique. La première est au service de la seconde. Soulignons que Paul Théraneau se distingue par sa parfaite maîtrise de l’art oratoire. Son éloquence se sent lors des discours qu’il prononce. C’est un rôle taillé sur mesure qui est ainsi offert à Fabrice Luchini, avec lequel le réalisateur Nicolas Pariser désirait tourner. Alice et le maire, son deuxième long-métrage, lui permet de concrétiser ce rêve de direction d’acteur.

Mais lorsque Paul Théraneau, alors en fin de cycle, tout comme le parti de gauche auquel il est appartient, et plus inquiétant encore, tout comme la démocratie dans son ensemble, accepte le secours du philosophe, fait inédit dans les affaires d’une métropole de nos jours, Alice hérite d’un job surprenant. Le maire de Lyon avoue ne plus arriver à penser, lorsqu’il la reçoit dans son bureau. La jeune normalienne est chargée d’être pourvoyeuse d’idées et de "prendre du recul", ce qui la laisse stupéfaite. Elle trouve cette mission, quand on lui annonce, pour le moins ubuesque. Alice devient ainsi, pour schématiser, le couteau suisse du politique pour remédier à ses casses-têtes, sur le plan sémantique. Lucide, elle sait que le souhait de Platon, et de sa cité idéale, avec le philosophe-roi, est utopique. Elle comprend que les jeux de pouvoir sont souvent machiavéliques, même au sein d’une équipe : sa promotion rapide, comme pièce maîtresse du vaste coup de communication "Lyon 2500", déplaît à la directrice de cabinet du maire.

Nicolas Pariser revendique sa filiation évidente avec Eric Rohmer, en parlant de "dette infinie" envers lui, comme cinéaste mais aussi comme professeur à La Sorbonne. S’inscrivant dans l’ornière de son maître à penser, il privilégie l’action sur les dialogues. Des dialogues bien ciselés cependant, qui doivent impulser le récit, et en aucun cas l’étouffer. D’ailleurs, le propre d’un politique n’est-il pas plutôt d’agir que de penser ? Ceci explique pourquoi le maire et sa jeune collaboratrice échangent, parfois de façon statique dans un bureau, mais le plus souvent en mouvement, comme entre deux réunions, par exemple. Alice, extrêmement investie dans son travail, ne semble vivre que pour lui. On ne sait presque rien sur sa vie personnelle. Elle dort même parfois à l’Hôtel de Ville. L’exercice du pouvoir paraît ainsi exclusif. Pour évoquer brièvement la réalisation, Nicolas Pariser, rejetant le numérique, sans concession possible, a opté pour le 35mm, manière de filmer sur pellicule moins en vogue, mais convenant élégamment à Alice et le maire.