Sortie DVD : Deux moi - la critique

Résumé : Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans le même quartier à Paris. Elle multiplie les rendez-vous ratés sur les réseaux sociaux pendant qu’il peine à faire une rencontre. Tous les deux victimes de cette solitude des grandes villes, à l’époque hyper connectée où l’on pense pourtant que se rencontrer devrait être plus simple... Deux individus, deux parcours. Sans le savoir, ils empruntent deux routes qui les mèneront dans une même direction... celle d’une histoire d’amour ?

Notre avis : Il y a un peu de Chacun cherche son chat (1996), mais remis au goût du jour, dans le dernier long-métrage de Cédric Klapisch, Deux moi, qui a cependant sa propre quintessence. Le thème abordé est celui du tout-Internet qui serait l’outil idéal pour favoriser les rencontres entre individus. Mais l’anonymat reste banalisé dans les grandes villes. Paris, cité tentaculaire, a été choisie comme toile de fond, pour le tournage de Deux moi. Nous supposons que beaucoup de spectateurs, à travers les deux personnages principaux, Rémy et Mélanie, se sont peut-être reconnus à l’écran. La solitude est un sentiment douloureux, occasionnant, dans un langage emprunté au romantisme suranné, bien des souffrances et des affres. Cécric Klapisch semble souffler à l’oreille du spectateur, dès les prémices de Deux moi, que Rémy et Mélanie vont inévitablement se rencontrer. Mais pour qu’opère le suspense, sans lequel son film s’effondrerait d’emblée, on ne sait ni quand, ni comment, et quelle sera la charge émotive de leur relation pressentie. Cédric Klapisch parle de "néoréalisme poétique" concernant ce long-métrage. Il dit avoir poussé la stylisation à l’extrême. Il avoue avec passion et fascination : "J’aime beaucoup les films comme Quai des brumes de Marcel Carné ou La grande illusion de Jean Renoir ou Liliom de Fritz Lang. Ce sont des films où l’on sent encore l’expressionnisme, il y a une vraie stylisation qui s’appuie sur des éléments de réalité." Le réalisateur nous propose un casting de rêve pour son retour filmique à Paris (même s’il s’aventure, volontairement, dans deux arrondissements, le 18ème et le 19ème, comme dans une terre inconnue, mais propice à s’auto-renouveler). On retrouve François Civil dans le rôle de Rémy et Ana Girardot dans le rôle de Mélanie. Ces deux jeunes trentenaires ont été mis en lumière dans Ce qui nous lie (2017), long-métrage délicieusement enivrant. Cédric Klapisch, comme il l’a fait si souvent avec Romain Duris, apprécie les acteurs qui ont déjà illuminé sa filmographie conséquente. Il est inutile de vous présenter Camille Cottin et François Berléand : il s’agit de stars, saluées pour leur professionnalisme et leur naturel indéniables.

Test DVD/Bluray Le DVD offre comme bonus majeur un making of enrichissant, qui montre la complexité inhérente au tournage, notamment dans la reconstitution d’un Paris collant au plus juste à la vision du réalisateur. Concernant les versions, l’audio est proposé en 5.1, 2.0, et audiodescription. Il y a deux versions sous-titrées possibles : l’une pour les sourds et malentendants, l’autre en anglais.