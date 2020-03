Sortie DVD : Mon chien Stupide - le test DVD

Résumé : Henri est en pleine crise de la cinquantaine. Les responsables de ses échecs, de son manque de libido et de son mal de dos ? Sa femme et ses quatre enfants, évidemment ! A l’heure où il fait le bilan critique de sa vie, de toutes les femmes qu’il n’aura plus, des voitures qu’il ne conduira pas, un énorme chien mal élevé et obsédé, décide de s’installer dans la maison, pour son plus grand bonheur mais au grand dam du reste de la famille et surtout de Cécile, sa femme dont l’amour indéfectible commence à se fissurer.

Notre avis : Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg se sont rencontrés en 1991, sur le tournage du film Aux yeux du monde d’Eric Rochant. Ils ne sont se plus quittés depuis, malgré des hauts et des bas qu’ils ne cachent pas, et ont eu trois enfants : Ben, Alice, et Joe. Ils ont collaboré, forts de leur complicité, sur le plan professionnel, dans neuf films. En 2001, Yvan Attal puise dans leur vie intime et signe le scénario de son tout premier long-métrage Ma femme est une actrice, dans lequel il donne la réplique à Charlotte Gainsbourg. Le succès est au rendez-vous, et il réalise le second volet Ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants, très vite, en 2003. Il faut cependant attendre la sortie, en 2019, du troisième volet avec Mon chien Stupide, qui vient clore ce triptyque autobiographique. Il convient de spécifier que le scénario du dernier long-métrage d’Yvan Attal, oscillant entre la comédie féroce et le drame familial, est une adaptation d’un livre de l’écrivain américain John Fante, Mon chien Stupide, paru en 1985. Yvan Attal y a néanmoins apposé sa patte.

Le réalisateur campe Henri, un écrivain qui a rédigé, il y a une vingtaine d’années, un best-seller. Ce seul livre lui a apporté une aisance financière, mais son portefeuille s’étrique, à tel point qu’il est au bord de la faillite. La faute à qui ? À ses quatre enfants (trois garçons et une fille) qui le confondent avec un distributeur automatique de billets de banques ? À sa femme, alcoolique et dépressive ? À un manque d’inspiration devenu chronique et qu’il n’arrive pas à surmonter ? Henri est sans doute trop dans la victimisation et l’arrivée inopinée d’un chien va l’enfermer dans ses erreurs. Il va imposer cet animal qui hérite du prénom peu flatteur de "Stupide" à sa famille. En fait, il impose beaucoup de choses, dont il n’a peut-être même pas conscience, soit par orgueil, soit par déni, à tout son cercle intime. Stupide va être l’étincelle qui va dynamiter un équilibre familial déjà explosif. Ce chien malodorant répugne surtout sa femme Cécile et prête à sourire, via une libido frénétique envers la gente masculine et une bouille peu avantageuse.

Yvan Attal a choisi une maison inspirée de l’architecture de Frank Llyod Wright pour un huis clos qui va peu à peu se vider de ses protagonistes (les enfants vont partir un à un, puis ce sera Cécile) et, comme lieu de tournage, la côte basque, pour se rapprocher de la Californie de John Fante. D’ailleurs l’un des trois fils d’Henri est un surfeur de talent. Yvan Attal a demandé à Charlotte Gainsbourg de s’inspirer de la romancière américaine Joan Didion, en adoptant une nonchalance, tant dans la gestuelle que dans son habillement. Mon chien Stupide est aussi une occasion offerte au fils de Charlotte Gainsbourg et d’Yvan Attal de s’illustrer dans un film filial (il l’avait déjà fait à six ans, mais là il confirme son talent) : Ben joue un personnage du même nom. Il incarne un grand enfant, dont l’univers tourne autour des filles et des joints. C’est d’ailleurs en partageant un pétard que le mur du silence érigé par Cécile, ayant succédé à des pelletées d’injures, se lézarde : Henri et sa femme rieurs s’abandonnent enfin à une trêve à la fois nostalgique et heureuse.