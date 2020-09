Sound of Metal - Darius Marker - critique

Résumé : Ruben (Riz Ahmed) et Lou (Olivia Cooke) forment un duo de hard rock, lui à la batterie et elle, à la guitare et au chant. Ils parcourent les États-Unis à bord d’un camping-car, pour donner des concerts. Peu lucrative, cette vie leur convient très bien. Mais un jour, Ruben découvre qu’il perd gravement son ouïe.

Critique : Le récit s’ouvre sur le couple si soudé, formé par Lou et Ruben. Mais c’est surtout au destin de ce dernier que l’histoire va s’attacher. Très vite, la jeune femme va s’éclipser, afin que Ruben soigne sa surdité, évidemment rédhibitoire pour son activité. Hébergé dans un établissement spécialisé, le personnage va très vite être confronté à un dilemme : être appareillé ou apprendre à vivre avec son handicap.

Le film s’ouvre sur d’étranges scènes de concerts en duo. Les deux musiciens semblent isolés dans leur univers, ils sont entourés d’un public lointain et comme en transe. Ce sentiment d’isolement sera renforcé quand Ruben, déjà presque sourd, tentera un ultime concert qui n’engendre qu’un lancinant bourdonnement.

Mais la musique metal n’est pas centrale dans le récit. Une fois Ruben seul, on va suivre son parcours lié à ce handicap soudain. Dans un premier temps, il pense qu’on va lui poser un appareil et que tout recommencera comme avant. En vérité, l’affaire sera beaucoup plus compliquée.

La mise en scène de Darius Marker emprunte la voie du road movie de deux marginaux, puis bifurque un peu abruptement vers le parcours de Ruben, isolé dans sa surdité. On a la curieuse sensation de regarder deux films différents. Dans la seconde partie, le destin du jeune homme est finalement assez classique et convenu.

Néanmoins, Sound of metal a le mérite de montrer la vie compliquée des malentendants, en nous faisant partager ce que Ruben ressent. Le travail sur la bande-son est à ce titre exemplaire.

Riz Ahmed, par ailleurs musicien, est tout à fait stupéfiant dans cette difficile interprétation, entre révolte et résilience.

A noter la présence dans un second rôle de Mathieu Amalric, que Darius Marker considère comme une référence en matière de cinéma.