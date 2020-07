Sous le même toit - la critique du film

Résumé : Delphine et Yvan divorcent. Alors que sa situation financière ne lui permet pas de retrouver un domicile, Yvan se rappelle qu’il détient 20 % de la maison de son ex-femme. Il revient alors vivre chez Delphine, dans ses 20 %. Les deux ex vont découvrir les joies de la colocation forcée...

Notre avis : Une nouvelle comédie sociale, qui marche sur les traces de Papa ou maman, et dont on dira forcément qu’elle est dans l’air du temps. Certains films médiocres engendrent des expressions consacrées.

En fait, on ne sait pas quel air on respire, mais on est persuadé que question humour, le film de l’ex-Nul ne se dissocie absolument pas de ce qu’un certain cinéma français, porté sur l’excitation des zygomatiques, impose dans son cahier des charges : des situations outrées et des personnages stéréotypés qui boulent leur texte à force de confondre vitesse et précipitation, comme si l’hystérie et le goût de la punchline étaient le fond de sauce dans lequel on mitonne les meilleurs plats. Bourgoin et Lellouche nous imposent les scènes convenues du couple qui ne s’entend plus, en accumulant les bons mots, un coup pour lui, un coup pour elle, jusqu’aux convulsions dignes des plus mauvais marivaudages (la scène de sexe pas assumée, un monument de ridicule). Comme il s’agit de montrer une femme émancipée, Farrugia va exagérer à outrance les velléités de Delphine, forcément contente de s’être débarrassée de son boulet masculin, forcément contente de célébrer son divorce par une fête entre copines, qui se veut un subtil contrepied à l’enterrement de vie de jeune fille, mais le long métrage en fait des tonnes, parce que Farrugia, qui a toujours été fondamentalement un maillon faible du rire, n’aura jamais la grâce absurde de son comparse Chabat.

Pire : ici, il se vautre à pieds joints dans le comique le plus épais, n’est même pas capable d’envisager qu’une adolescente, très peu contente de revoir son père, peut ne pas surjouer la bouderie à coups d’expressions pseudo-hype.

Il est vrai que les adultes, aux attitudes infantiles, subvertissent la logique selon une configuration qui devrait amuser. Mais là, rien ne passe : ni les fesses nues d’Yvan devant sa belle-mère éberluée, ni une fin de soirée éthylique qui s’achève prosaïquement dans une poubelle, ni même le rire conclusif et sarcastique de Delphine n’arrachent un seul sourire. Une prochaine fois, peut-être.