Staël Du trait à la couleur - Anne de Staël - critique

Résumé : L’ouvrage raconte de manière poétique une partie de la vie du peintre Nicolas de Staël et se penche sur le rapport entre le trait et la couleur dans l’œuvre flamboyante de l’artiste.

Critique : Plusieurs éléments se mêlent dans ce recueil : la vie du peintre, les souvenirs d’enfance de l’autrice, le regard sur les forces en tension dans les toiles et les dessins de Staël, ainsi que des extraits de courriers. On pourrait s’y perdre, mais les transitions qui passent d’un monde à l’autre sont fluides. C’est avec poésie que l’autrice décrit toutes ces facettes d’une existence. Son verbe peut se faire léger ou âpre, concis ou prolixe. Le plus difficile pour le lecteur est de franchir la barrière de la poésie pour saisir les idées concernant ce lien étroit, puissant entre trait et couleur chez Nicolas de Staël. Mais comment rendre claire la pensée, la démarche d’un artiste, alors qu’il navigue déjà entre abstrait et figuratif ? Le trait chez Staël n’est pas simple ligne ou courbe, il constitue un échange avec le blanc de la feuille, il découpe des zones, laisse des espaces, il ne dessine pas quelque chose, il capte des lignes de rencontre entre lumière et objet, il sculpte le blanc du papier.

Sans indications, il est parfois dur de comprendre ce qui est représenté. Mais le plus magique reste la mise en parallèle du dessin et de la toile qui le reprend.

La couleur remplace le trait, car les toiles de Staël ne comportent pas de lignes, pas de tracés, tout se joue sur des masses de couleurs qui se soutiennent les unes les autres, contrastent entre elles, par leurs teintes, par leur volume, leur position sur la toile.

Si le sujet peut être figuratif, la couleur ne l’est plus. Elle pointe une forme d’énergie qui traverse la toile, après être passée par le regard et le cerveau de l’artiste.

Ce parcours du monde à l’œil, puis de la main à la toile, afin de revenir au monde, voilà ce que tente de nous expliquer Anne de Staël.

La vision comprime l’immensité de l’observé, le ramène à des dimensions finies pour le faire tenir sur le tableau, et en même temps le laisser se répandre, sortir, exploser à l’extérieur.



Copyright Hazan 2023

Que voyons-nous en regardant des œuvres de Staël ? Des couleurs, des formes, pas de lignes. A l’inverse, dans les dessins, on perçoit des traits, des courbes, mais pas de couleurs, juste une rupture d’équilibre entre le noir du feutre et l’espace blanc.

Il faut prendre le temps de lire et de s’arrêter sur les phrases de l’autrice afin de comprendre les intentions d’une fille vis-à-vis de son père. Son texte est passionné, parfois dur à saisir, tout comme peuvent l’être les créations de Nicolas de Staël.

Pour nous aider à saisir l’essence de la création, l’ouvrage est richement illustré de nombreuses œuvres de l’artiste. Dessins et tableaux se font face, s’alignent, coupent le texte. Même s’ils sont réduits à la taille d’une demi-page, on sent leur dimension abrupte qui éveille en nous l’envie de voir l’ensemble de l’œuvre en grandeur nature.

Heureusement pour les Franciliens, une exposition consacrée à l’artiste se tient depuis le 15 septembre au Musée d’art moderne de Paris. Elle s’achèvera le 21 janvier 2024. Espérons qu’elle puisse tourner en province pour que le public puisse profiter des tableaux de Nicolas de Staël.