Les Profs refont l’histoire T.4 - Sti et Pica - la chronique BD

Le 18 février 2026
- Scénariste : Sti>
- Dessinateur : Pica
- Coloriste : Jacqueline Guenard
- Genre : Humour
- Editeur : BAMBOO
- Famille : BD Franco-belge
- Date de sortie : 28 janvier 2026
- Durée : 4
Sti écrit revisite la grande histoire en détournant des événements réels pour y intégrer l’équipe des Profs. Pica dessine ces héros des temps modernes plongés dans les époques passées. Jacqueline Guénard assure la mise en couleur.
Résumé : L’album commence au cœur de la forêt de Brocéliande, il y a longtemps, dans la demeure du mage Alberlin, comme le raconte Pisson en dérivant sur des descriptions poussées de la nature. Il est vite recadré par Eric, qui prend le relais et revient sur Alberlin. Le mage regrette de ne pas avoir d’élèves à former. Il décide de recruter des apprentis !
Critique : Un quatrième tome pour cette série dans la série, ou plutôt cette série hors-série. Peu importe comment vous l’appelez, c’est l’occasion de retrouver les profs non plus dans leurs déboires au lycée Pelochon, mais plongés à différentes époques anciennes pour revisiter l’histoire. Des légendes de Merlin à l’alunissage d’Apollo 11 en passant par le naufrage du Titanic et le premier vol en ballon des frères Montgolfier, on traverse à toute vitesse les vingt siècles précédents, avec ces détournements comiques de faits réels.
La comédie vient aussi du fait que les profs ramènent leur problématique moderne dans le passé. Ils essayent au mieux de faire (ou de ne pas faire) leur métier, mais se retrouvent vite débordés par les événements historiques. Comment quitter le Titanic en train de couler avant d’avoir fini de corriger ses copies ? Sti nous offre ainsi huit histoires amusantes, mélangeant réalité et fiction.
© Sti et Pica / Bamboo
Au dessin, Pica dessine à nouveau haut la main cette équipe de joyeux drilles et les différents costumes et décors des périodes évoquées.
Jacqueline Guénard réalise la mise en couleurs et contribue à l’homogénéité visuelle au-delà des âges. Il ne s’agit plus de gags en une page, mais bien d’histoires plus longues, faisant au minimum quatre pages, voire parfois neuf pages, permettant de développer des intrigues et de parsemer les gags. Bien sûr, dans certains cas, des références à d’autres œuvres sont bien présentes, comme au film de James Cameron.
Les Profs refont l’histoire T.4 nous amène à revisiter l’histoire en compagnie de l’équipe des Profs, toujours avec humour.
48 pages – 11,90 €
La chronique vous a plu ? Achetez l'œuvre chez nos partenaires !
Galerie photos
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.