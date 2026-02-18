Les Profs refont l’histoire T.4 - Sti et Pica - la chronique BD

Sti écrit revisite la grande histoire en détournant des événements réels pour y intégrer l’équipe des Profs . Pica dessine ces héros des temps modernes plongés dans les époques passées. Jacqueline Guénard assure la mise en couleur.

Résumé : L’album commence au cœur de la forêt de Brocéliande, il y a longtemps, dans la demeure du mage Alberlin, comme le raconte Pisson en dérivant sur des descriptions poussées de la nature. Il est vite recadré par Eric, qui prend le relais et revient sur Alberlin. Le mage regrette de ne pas avoir d’élèves à former. Il décide de recruter des apprentis !

Critique : Un quatrième tome pour cette série dans la série, ou plutôt cette série hors-série. Peu importe comment vous l’appelez, c’est l’occasion de retrouver les profs non plus dans leurs déboires au lycée Pelochon, mais plongés à différentes époques anciennes pour revisiter l’histoire. Des légendes de Merlin à l’alunissage d’Apollo 11 en passant par le naufrage du Titanic et le premier vol en ballon des frères Montgolfier, on traverse à toute vitesse les vingt siècles précédents, avec ces détournements comiques de faits réels.

La comédie vient aussi du fait que les profs ramènent leur problématique moderne dans le passé. Ils essayent au mieux de faire (ou de ne pas faire) leur métier, mais se retrouvent vite débordés par les événements historiques. Comment quitter le Titanic en train de couler avant d’avoir fini de corriger ses copies ? Sti nous offre ainsi huit histoires amusantes, mélangeant réalité et fiction.

Au dessin, Pica dessine à nouveau haut la main cette équipe de joyeux drilles et les différents costumes et décors des périodes évoquées.

Jacqueline Guénard réalise la mise en couleurs et contribue à l’homogénéité visuelle au-delà des âges. Il ne s’agit plus de gags en une page, mais bien d’histoires plus longues, faisant au minimum quatre pages, voire parfois neuf pages, permettant de développer des intrigues et de parsemer les gags. Bien sûr, dans certains cas, des références à d’autres œuvres sont bien présentes, comme au film de James Cameron.

Les Profs refont l’histoire T.4 nous amène à revisiter l’histoire en compagnie de l’équipe des Profs, toujours avec humour.