Street Fighter Memorial Archive : Beyond the World - critique

Résumé : Street Fighter Memorial Archive : Beyond the World est un artbook publié en hommage aux trente ans de la licence Street Fighter. Contenant des centaines d’illustrations inédites et des interviews des créateurs des différents opus, c’est un superbe ouvrage pour les fans comme les débutants.

Licence emblématique de jeux d’arcade et référence incontournable des jeux de combat en versus, Street Fighter est connu dans le monde entier depuis maintenant trente ans. À cette occasion Kurokawa offre aux fans de la licence un ouvrage splendide, riche de contenus inédits.

Près de quarante illustrateurs et mangaka ont été sollicités pour créer une illustration en hommage au jeu. Celles-ci sont accompagnées de quelques lignes, racontant un souvenir émouvant, ou des anecdotes amusantes sur le rapport des artistes à la licence. Sans surprise, on retrouve beaucoup de représentation de Chun-Li, quelques unes de Ryu, mais également beaucoup d’interprétation des divers personnages féminins. Rappelons que le premier opus de Street Fighter était exclusivement masculin et que l’apparition des femmes s’est faite au compte goutte durant ces trois dernières décennies.



Street Fighter Memorial Archive revient également sur l’évolution des visuels de sortie des différents jeux et des personnages. SHOEI Okana, l’illustrateur de Street Fighter II y contribue en revenant notamment sur la construction des visuels de lancement des différents jeux ou grâce à des anecdotes de création ou de développement graphique des personnages. On constate à quel point les illustrateurs tels que Bengus ou Kinu Nishimura faisaient évoluer rapidement leurs styles et couleurs. Ces pages nous donnenr également l’opportunité de voir (ou revoir) apparaître les personnages au fur et à mesure de la sortie des opus.



Kurokawa a également organisé de nombreuses interviews, rassemblant ainsi les illustrateurs et développeurs des premiers jeux et même le PDG de Capcom.

On retrouve ainsi le duo Bengus et Akiman qui nous parle longuement du design de Street Fighter, ses débuts et son explosion auprès du public. Les illustrateurs ayant commencé leur collaboration chez Capcom sur Street Fighter II, ils livrent un beau témoignage de l’historique du jeu, leur implication sur son évolution ainsi que leur attachement aux personnages.

L’interview d’Akira Nishitari, concepteur de Street Fighter II, et celle de Noritaka Funamizu, producteur des Street Fighter, dévoilent de nombreuses anecdotes sur l’apparition de nouvelles mécaniques de jeux telles que le stun ou les super combos.

L’ouvrage comporte de nombreux autres échanges, tous passionnants et témoignant de la liberté et du plaisir de création qu’ont eu les intervenants à la licence. La parole est ainsi donnée à Masahiko Nakahira, mangaka renommé, qui publiait dans les années quatre-vingt-dix des mangas Street Fighter dans le magazine Gamest. Il raconte comment ses histoires ont influencé la création de Street Fighter Alpha I et II et également l’adoption de son idée du personnage de Karin Kanzaki, dans les jeux vidéo.



Enfin, pour les fans du cinquième volet de la licence, beaucoup de contenu bonus a été ajouté à l’ouvrage. On peut ainsi retrouver des fiches personnages de tous ceux jouables, un organigramme très complet des relations qu’ils entretiennent, ainsi que le détail des tenues spéciales de Chun-Li, crées par Akiman lui-même. Quelque trente pages sont dédiées au guide des personnages de l’Institut de recherche sur le combat de Shadaloo, listant l’intégralité des combattant apparus dans l’ensemble des jeux.



L’ouvrage se termine sur l’interview de Kenzo Tsujimoto, PDG de Capcom qui partage sa vision de sa société et son optimisme sur la capacité de celle-ci à se renouveler et à continuer de créer des jeux au succès international.

Street Fighter Memorial Archive est un magnifique artbook contenant quantité d’illustrations inédites et de témoignages. Que l’on soit fan de la première heure ou débutant sur le jeu, on est captivé par les anecdotes et souvenirs des artistes, programmateurs, développeurs présents il y a trente ans. Véritable objet de collection de part sa qualité, c’est un hommage très réussi à la licence Street Fighter.