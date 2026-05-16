Tachycardie – Maybelline Skvortzoff – la chronique BD

Résumé : Dans leur maison familiale, Cora attend son mari Arthur de pied ferme, avec nuisette et verre de vin, pour pimenter une vie de couple que l’on perçoit monotone. Mais la soirée s’avère en définitive frustrante pour cette mère de deux filles, Ninon et Judith. La première est en pleine adolescence, quand Judith a quitté le domicile familial pour travailler dans une épicerie où elle ne se plaît guère et vivre avec un rappeur raté et quelque peu égocentrique. Face à cette situation, Judith se drogue. Ninon est à l’âge où l’on sort par la fenêtre de sa chambre pour sortir le soir, ce qu’elle fait avec son amie Eva. Ce qu’elle ne sait pas, c’est qu’Eva fait des avances à son père…

Critique : Après le remarqué Roxane vend ses culottes – portrait d’une jeune femme mal dans sa peau qui vend ses dessous en ligne pour gagner de l’argent –, Maybelline Skvortzoff poursuit l’exploration des travers de ses contemporains avec cet album au rythme enlevé, qui n’a pas volé son titre. Tachycardie décortique la vie d’une famille dans un récit choral étalé sur une quinzaine de jours, où chaque individu est confronté à son propre malaise : Cora est morose en raison de la sexualité en berne de son couple et de la situation de sa fille aînée, Arthur traîner son spleen, Judith angoisse devant le manque de perspectives, Ninon se questionne sur son corps, Eva cherche à plaire et à se prouver quelque chose… Les sentiments en désordre de ses personnages donnent lieu à des scènes tantôt cocasses, tantôt pathétiques (au sens propre du terme). Et l’autrice expose également de façon frontale ces sentiments en ébullition, y compris lorsqu’ils dérangent : quels effets l’envoi d’une photo dénudée Eva, l’amie de sa fille Ninon, fait-elle sur Arthur ?

© Maybelline Skvortzoff / Tanibis

Le récit, volontiers explicite dans sa représentation de la sexualité, se place parfois sur la corde raide, mais sans tomber dans le voyeurisme mal placé ou dans une approche gratuite. Le trash, avec une touche de body horror qui témoigne de l’appétence de l’autrice pour le genre (on aimerait d’ailleurs beaucoup la voir dans ce registre), est toujours au service de la narration.

© Maybelline Skvortzoff / Tanibis

Pour donner vie à son histoire, Maybelline Skvortzoff adopte un noir et blanc ciselé, un trait anguleux qui s’arrête sur les imperfections de ses personnages. Le dessin est volontiers organique : la chair se tort, le corps expulse (sang, morve, matière fécale…), les individus mangent (pas toujours de façon conventionnelle) et se dénudent (pas toujours de façon appropriée…). Le coup de crayon de Maybelline Skvortzoff percute le lecteur, et certaines conventions établies. Il en ressort un récit vivant, qui ausculte sans faux semblant notre sentiment de solitude et les relations amoureuses contemporaines. Pour Maybelline Skvortzoff, Tachycardie est déjà l’album de la confirmation.

Retrouvez également l’interview de l’autrice menée par Fred Michel sur Dans ma bulle.