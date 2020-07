Teddy - Benoit Durand, Brice Baubit et Laurent Lefebvre - critique

Résumé : Pendant un an et demi, une équipe a suivi, y compris dans son intimité, un certain Teddy Riner. L’immense champion de ce superbe sport tactique qu’est le judo, dix titres de champion du monde au compteur, confie ses états d’âme, explique ses motivations, et laisse la parole à d’autres, notamment ses plus proches.

Critique : Alors qu’est-on en droit d’attendre d’un film d’une heure et demie sur le célèbre judoka ? Au premier coup d’œil, le businessman semble laisser planer son ombre sur les contours d’un documentaire qu’on imagine facilement prendre la forme de l’éloge. En effet, c’est Riner Judo Production qui coproduit le programme. Cependant, deux faits sont incontestables.

Tout d’abord, l’éloge du double champion olympique est très, très facile. Il est le plus grand judoka de l’histoire de son sport. Seul un troisième titre olympique clôturerait définitivement des débats déjà acquis à sa cause. Ensuite, le propos n’oublie pas de dresser un portrait contrasté de l’icône qui, évidemment sans prendre de risque quant à son image, avoue aisément ses failles, ou ce qui a pu être perçu comme tel.

Pour ce faire, le film privilégie des contenus très classiques, la plupart du temps. Ainsi, sans surprise, on retrouve les thèmes inhérents au sport de haut niveau, avec ses difficultés. La fatigue mentale, la remise en question, la vie de famille difficile à concilier avec son activité, sont autant de sujets largement abordés. Impossible de contester leur importance. Mais sur une heure et demie, arrive-t-il à proposer au spectateur autre chose que ce qu’il peut voir régulièrement, en format plus court, sur la même chaîne ? Presque.

On évoque Riner à l’entraînement, on montre des images d’archives, on montre ses combats. On réalise des entretiens avec ses proches. Difficile de sortir du lot. Difficile aussi de critiquer une manière de filmer assez simple, avec suffisamment de gros plans pour que chacun puisse réaliser les efforts colossaux du colossal judoka, sur les tatamis, à la salle d’entraînement.

Comme le veut la coutume, la technique du compte à rebours vers les Jeux Olympiques facilite la tension, et le suivi du poids du champion est un procédé simple, mais efficace, pour comprendre sa progression, ainsi que la terrible sensation de parfois revenir en arrière.

Peut-être est-on en droit de regretter le peu d’attention porté à la technique, au geste juste, celui du sportif qui exécute ses gammes à la perfection. C’est tout à fait possible. On a déjà vu, ailleurs, des caméras autoriser des ralentis décortiquant les mouvements, des réalisateurs s’intéresser à la précision de l’exécution. Bien que ce ne soit pas le cœur du documentaire, on imagine qu’un tel soin aurait pu étoffer le propos.

Les trois réalisateurs esquissent toutefois quelques pistes d’intérêt, qui participent à donner du relief à leur proposition. La plus belle est sans doute les quelques passages animés de noir et blanc, qui permettent de raconter autrement, de montrer une émotion, un geste, différemment. Parce que si nous avons regretté plus haut le manque de considération pour le geste du sportif, il serait injuste d’affirmer que cet aspect est totalement occulté. C’est bien en animé que le documentaire explique succinctement, mais habilement, le mouvement qui permet à Riner de gagner son premier combat. Ce sera la seule fois, dommage.

En revanche, nous avons droit à de nombreux moments en famille qui, s’ils peuvent intéresser le public et sont tout l’objet de la démarche, n’égalent pas quelques interventions éclairées, en premier lieu celles de la psychologue du judoka. Ces commentaires jalonnent le film et permettent d’approfondir réellement notre vision du haut niveau, de la victoire comme de la défaite. De plus, le temps accordé au développement du thème de la paternité, de ce qu’elle représente et de ce qu’elle implique, offre de beaux moments de confessions, notamment de la part d’un autre immense judoka, David Douillet.

Bref, ce film s’avère instructif, et il ne manquera pas d’améliorer encore l’image du sportif préféré des français. Il s’agit là d’une réussite, qui n’oublie pas l’essentiel : après son visionnage, une seule envie étreint le spectateur : une faim de sport, de judo, de combats et de victoires.