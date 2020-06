The Great - critique de la série

Résumé : Cette comédie « basée en partie sur des faits historiques » nous permet de suivre Elle Fanning dans le rôle de la récemment couronnée impératrice Catherine II de Russie. Elle mène une quête pour sortir la Russie d’une mentalité encore médiévale. Catherine, petite fleur adolescente naïve, constate avec une grande déception que la vie en mariage n’est pas ce qu’elle attendait. Son nouvel époux et empereur, Pierre ({Peter}), n’est qu’un arriéré (conforme à une grande partie de la cour royale), manquant généreusement de neurones. Ses seuls intérêt sont la fornication et l’alcool. Enthousiasmée par les idées des Lumières qui se propagent en Europe Occidentale, défendent l’égalité, la justice ou encore la séparation de l’Etat et de l’Eglise, elle se retrouve dans un pays qui a comme pilier économique la servitude et où son seul rôle est d’accoucher de l’héritier au trône. Motivée par sa dame de chambre, Marial et son ami de la cour, le conseiller politique Orlov, la jeune impératrice poursuivra l’ambition secrète de sauver la Russie de son empereur, pour y introduire ainsi toutes les dernières innovations en matière de sciences, d’art et de politique.

Critique : Le scénario est sans relâche. La fraîcheur et l’impertinence laisseront les spectateurs amateurs d’acidité plus que satisfaits et impatients du prochain épisode, non pas tant grâce aux cliffhanger typiques de notre époque, qu’à la curiosité de voir toutes les possibilités d’une satire impitoyable des mentalités, qui refusent le progrès. Fondée sur une inventivité et une moquerie constantes, la série bascule dans des clin d’œil critiques à chaque seconde. C’est distinctement un type d’humour qui peut rappeler l’originalité et l’acidité de la troupe anglaise Monty Python ou encore le satirique grotesque de Peter Greenaway. Aussi, il ne sera pas surprenant que la série rappelle le long métrage oscarisé The Favourite de Yórgos Lánthimos, puisque c’est le virtuose Tony NcNamara, scénariste de ce film, qui est en charge de The Great.

Le dialogue palpitant est un des atouts majeurs. En effet, qu’ils soient comiques ou plus réfléchis, ils coulent dans la bouche comme le jus sucré, frais tel le bonheur avec lequel l’impératrice tombe amoureuse. Chaque mot n’est pas seulement juste, il est le meilleur choix.

Si dans un premier temps, on pourrait penser que l’écriture des dialogues l’emporte sur la grande structure de l’histoire, on peut être surpris à plusieurs reprises par les tournants du scénario. Le spectateur, mobilisé par l’idée que tout l’intérêt se trouve plus dans les dialogues que dans la grande construction du synopsis et que donc il peut tout deviner, verra sa propre naïveté, ainsi que celle des personnages, défiée par ces tournants inattendus. Quel bonheur de voir la crédulité punie ! Cela permettra sans doute une plus grande empathie de la part des spectateurs qui verront que, la réalité et le doute, tels qu’on le voit en dehors des fictions, frappent aussi à la porte des plus grands personnages.

Une grande partie de l’originalité de la série est d’être inventive à travers les plus grands éloignements de l’Histoire, avec un « H » majuscule, comme annoncé par le sous-titre « basé en partie sur des faits historiques » (*a sometimes true story). Il ne faut donc jamais oublier que l’objectif de The Great n’est certainement pas une recherche d’objectivité historique, mais de tirer le loufoque des situations et de se moquer des préjuges et des mentalités structurées par le contexte de chaque époque. C’est cette heureuse permission qui permet un double regard : un regard contemporain qui se moque de l’époque moderne et un regard moderne qui surprendra aussi nos préjugés de notre mentalité contemporaine. Qui est The Great (le Grand) » alors ? Qui gagnera la dénomination royale « le Grand » dans cette histoire ? L’empereur russe qui a tout gagné depuis sa naissance ou l’impératrice étrangère, qui, par sa condition de femme, doit être reléguée au ring de "simple porteuse d’héritie"r ? Une femme passionnée par Descartes, qui rêve d’égalité, d‘éduquer le pays, de l’alphabétiser, le remplir des idées des Lumières qui balaient l’Europe et qui sont encore méconnues en Russie.

Elle rêve des droits de l’homme, mais elle n’en a que très peu. Catherine la grande s’avère ainsi un choix intéressant, pour en faire une histoire qui met en valeur des batailles encore d’actualité. En parlant de batailles actuelles, on peut également mentionner la grande diversité au sein de la distribution.

On croit assurément que ce qui rend cette série unique est irrévocablement lié à la fraîcheur douce et pétillante d’Elle Fanning. La jeune impératrice assortit chaque geste d’une précision qui rend impossible la pensée d’une autre dans ce rôle. Fanning démontre ainsi que son talent, déjà renommé, est d’un long spectre qui peut aller du drame à la comédie la plus mordante. On peut faire accorder une mention spéciale à la dame de chambre, Marial, interprétée par Phoebe Fox qui démontre un potentiel prometteur.

Finalement, il faut parler d’un ingrédient fortement épuré dans cette production et qui contribue d’une façon majeure à la sensation de douceur irrésistible : la cinématographie et les décors ou plus largement le design de production. On trouve dans l’éclairage une lueur blanche, ainsi qu’un excellent travail d’éclairages rendu chauds par les bougies, pour les scènes de nuit. Ce contraste peut servir de métaphore entre l’opulence de la cour royale et la réalité des dures conditions de tout le reste du peuple : servants, soldats et paysans ; ou encore entre l’innocence de Catherine et la dépravation de la cour. Les lueurs opalines font aussi ressentir à la fois la froideur de la Russie et la naïveté de la jeune impératrice. Avec une gamme de couleurs pastel, notamment verts, ocres et bleus clairs, le composant visuel de cette série (qui peut rappeler Marie Antoinette de Sofia Coppola) nous transmet la légèreté, ainsi que l’artificialité des excès de la cour. Toute cette esthétique rend la celle-ci irrésistible à l’œil.

Citation notable :

« Votre bonheur est-il une position politique ? J’ignore si j’admire ou si je méprise votre point de vue ».