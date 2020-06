The green great wall - Jared P. Scott - critique

Résumé : "The great green wall" est le projet ambitieux de faire pousser un mur d’arbres de 8 000 km, s’étendant du Sénégal à l’Ethiopie. Cette ceinture doit lutter contre la désertification progressive de la région due aux changements climatiques, mais également d’éviter les conflits croissants et les migrations massives. La musicienne malienne Inna Modja nous accompagne dans ce voyage musico-écologique le long de cette grande muraille verte et nous aide à comprendre ce qui n’est plus uniquement un enjeu africain, mais mondial !

Notre avis Il y a la grande muraille de Chine. Et il y a ce grand projet de reboisement du Sahel qui traverse l’Afrique de part en part, sur près de huit mille kilomètres. Il y a surtout, sur ces territoires désertiques, la tentation quotidienne des populations autochtones de quitter leur pays et de rejoindre l’Europe, souvent au péril de leur vie. La chanteuse Inna Modja s’engage dans un voyage d’Ouest en Est, le long de cette immense coulée verte en construction, au plus près des jeunes gens qui envisagent de quitter leur continent.

Le film cultive une ambiguïté essentielle : s’agit-il véritablement d’un documentaire sur le projet de reboisement ou d’une promotion de l’œuvre de la chanteuse ? Un peu des deux, sans doute. On comprend en effet très vite que la paupérisation de l’Afrique, liée entre autre à la progression du réchauffement climatique, est à l’origine des conflits et des vagues de migrations qui concourent à renforcer la fracture économique du grand continent. Mais on comprend aussi très vite que la jeune femme s’appuie sur ce combat militant pour mettre en scène son propre parcours musical et donner à entendre les chansons qui composent son répertoire. L’insertion de clips musicaux, de séances d’enregistrement, ou de concerts, s’ils ne manquent pas d’intérêt, mettent en doute la sincérité de la chanteuse dans sa bataille politique et écologique. On la voit à la télévision, à la radio, rencontrer des musiciens locaux dans les pays qu’elle traverse, où elle semble autant préoccupée de la défense de son œuvre que de ce projet ambitieux de reboisement.

Toujours est-il que les paysages sont très beaux. Le film n’insiste pas tant sur la dimension écologique avec l’extension du désert, que sur ses conséquences économiques et politiques. Qu’il s’agisse du Sénégal, du Niger, du Mali, du Nigéria, ou de l’Ethiopie, l’enjeu de la désertification est systémique. On découvre pour autant le potentiel d’un continent immense, mais que les conflits interethniques, la corruption, l’abandon des puissances économiques réduisent à des espaces ruraux sous-exploités, semblables à une série de cartes postales. Le film aborde des sujets très nombreux comme la condition des femmes, le mariage des enfants, la tentation migratoire, sans doute trop pour une seule même œuvre de cinéma. Toutefois, The green great wall nous aura fait voyager dans ces espaces magnifiques de l’Afrique centrale et dans la vibration sublime de cette chanteuse, Inna Modja dont on ne connaît vaguement que quelques titres en France comme C’est la vie ou Monsieur Sainte Nitouche.