The Host - Bong Joon Ho - critique

Résumé : En Corée du Sud, du fond de la rivière Han surgit une étrange créature. Celle-ci sème la terreur parmi la population locale et emporte avec elle la jeune Hyun-seo. Sa famille se met en tête de la récupérer...

Critique : : Après son successful Memories of Murder, Boon Jong-ho signe avec The Host un troisième long métrage qui se présente à la fois comme un film de monstre, un mélodrame, une comédie sous acide et un pamphlet politique. En somme, un film mutant qui possède un mauvais esprit hérité des mangas. Dès les dix premières minutes follement prometteuses, le réalisateur rappelle sa désormais célèbre faculté à fureter dans tous les genres (le mélo, la comédie, l’horreur) et introduit son contexte, ses personnages comme son monstre guivre digne d’Alien (magnifiquement réaliste et crédible, convoquant à la fois l’animatronique et la synthèse) qui sort de la rivière quelques années après des manipulations chimiques provoquées par les Américains.

Le film, grotesque et tragique, compose un mélodrame hilarant autour d’une famille à l’origine ordinaire qui va devenir singularisée par le système (leur drame intérieur se muant en celui d’un pays ravagé). Au contact du monstre, tous les personnages englués dans leur quotidien patraque évoquent ceux de La guerre des mondes, en immédiatement plus sympathiques. Par petites touches, grassement assumées (la veillée funèbre des victimes, pastichant ouvertement les États-Unis le lendemain du 11 septembre), The Host s’inscrit aux antipodes des productions américaines du genre : le monstre est complaisamment montré dès le début (formidables effets spéciaux) pour contrer cette notion de suspense selon laquelle la créature ne doit être filmée dans son intégralité que dans les scènes finales. Plus qu’une affaire de monstre, le suspense, dans The Host, devient affectif (est-ce que la fille est vivante ? est-ce que sa famille la retrouvera ?).

La démarche du cinéaste est sans équivoque : montrer que les humains sont plus dangereux que le monstre belliqueux et délivrer ainsi une parabole sur la manipulation par la peur. Nonobstant, la condescendance envers le gouvernement coréen ne s’exprime pas au détriment des membres de la famille, tous lovés dans la même affection. Ils sont considérés comme des cas dangereux par les autorités pendant tout le film, mais le cinéaste leur rend même leur noblesse vers la fin, en les inscrivant dans une dimension quasi mythologique. Cette conclusion est portée par un lyrisme flamboyant qui exalte quelques vertus tout en faisant de ces personnages d’outlaws devenus singuliers par amour, des Superman qui ont oublié de voler : d’authentiques super-héros des temps modernes. Ce qui peut donner l’impression que le film retombe dans les schémas du genre. Il ne faut pas s’y tromper : Boon Jong-ho simule ironiquement comme Verhoeven brûlait ses araignées au second degré dans Starship Troopers. Fort de son mélange des genres et de sa faculté à séduire tous les publics, The Host se présente comme une série B très intelligente qui souligne par son carton dans les salles coréennes le plébiscite du cinéma de genre.