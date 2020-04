Trois hommes et un couffin - Coline Serreau - critique

Comédie intemporelle et existentialiste sur la "maternité" de trois célibataires endurcis.

Trois hommes et un couffin est l’une des comédies cultes des années 80, qui a attiré à l’époque pas moins de dix millions de spectateurs dans les salles. Roland Giraud, André Dussollier et Michel Boujenah, trois célibataires endurcis, affrontaient à contre-cœur les hurlements d’une mouflette de six mois. Finalement, après de nombreuses péripéties, ces faux insensibles tombaient sous le charme de la petiote et déployaient des trésors de tendresse pour gagner son affection.

D’un ton résolument nouveau, Trois hommes et un couffin innovait en matière de comédie de moeurs. Avec ses situations inversées, ce film abordait un sujet tout juste naissant il y a encore vingt ans : l’éclatement de la famille et l’éducation non-conventionnelle d’un enfant. Coline Serreau en profita pour imaginer quelques scènes cultes comme la confrontation entre Roland Giraud et Dominique Lavanant ("C’est Madame Rapon !!!") ou encore le désormais célèbre Au clair de la lune, fredonné par les trois compères. Trois acteurs, d’ailleurs, qui explosèrent littéralement avec ce numéro qui reste, encore aujourd’hui, un modèle de justesse et de connivence.

Le premier succès de Coline Serreau a-t-il pour autant su braver la fameuse épreuve du temps ? A n’en pas douter grâce à l’édition de ce DVD. Trois hommes et un couffin a conservé toute son impertinence en raison de l’universalité du sujet : la lâcheté des hommes face à leurs responsabilités. Mais, à la différence de Catherine Breillat, Coline Serreau déborde de tendresse pour ses personnages, et n’hésite pas à leur accorder une seconde chance. Certes, cela doit passer par des situations iconoclastes mais finalement exemptes de toute méchanceté. De cette comédie émane un parfum d’amour dont l’arôme s’est préservé à travers les rires du public.

Pour les bonus, Les Editions Montparnasse ont eu la bonne idée d’interviewer tous les protagonistes impliqués dans ce projet. Ainsi, Coline Serreau et ses trois acteurs reviennent rétrospectivement, et avec beaucoup de lucidité, sur ce succès-surprise de 1985. On apprend à travers leurs explications que Guy Bedos et Daniel Auteuil devaient jouer initialement dans le film, que Michel Boujenah a usé une cinquantaine de prises pour une seule phrase, que Roland Giraud adore chanter, etc. Ceux qui veulent connaître l’intégralité des paroles d’Au clair de la lune pourront s’amuser avec la version karaoké ; les plus joueurs chercheront les bonus cachés (pas très dur à trouver). Bref, il ne s’agit certainement pas du DVD de l’année mais les vrais amateurs du film de Coline Serreau feront fi de ce genre de détail. D’autant que la suite 18 ans après est actuellement à l’affiche...*