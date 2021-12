Turner. Coffret l’essentiel - Valérie Mettais - critique

Résumé : L’essentiel de l’œuvre du peintre Turner, soit 50 chefs-d’œuvre reproduits "en accordéon" dans ce coffret pour tous publics. William Turner (1775-1851) - né et mort à Londres - est l’un des plus grands artistes romantiques, aquarelliste de génie, maître du paysage historique et pionnier des recherches sur la lumière. Reconnu très tôt par la Royal Academy de Londres, il voyage dans l’Europe entière, de Venise aux Alpes et à la Normandie. Insatiable, il diversifie ses inspirations et ses techniques. Tempêtes et naufrages, dévastations et incendies, lutte des éléments ou de forces supérieures, précipices et perspectives infinies, éblouissements jusqu’à l’aveuglement sont de ses sujets. Celui qu’on surnomme le peintre de la lumière n’a cessé par ses œuvres d’approcher l’insaisissable.

Critique : La pluie qui tombe souvent sur l’île britannique est-elle à l’origine du goût des artistes anglais pour l’aquarelle ? C’est par cet art de la dilution que William Turner débute son apprentissage et, plus tard, en adaptera la manière à la technique de la peinture à l’huile. S’il est issu d’une formation traditionnelle qu’il ne reniera pas avec le temps, sa facture picturale, éthérée, atmosphérique, lui est tout à fait personnelle. Admirateur de l’école néerlandaise, du travail des contrastes et lumières de Claude Gellée, dont il désespéra ne jamais égaler la virtuosité, il est un travailleur permanent et extrêmement productif, allant jusqu’à peindre encore ses toiles en pleine exposition. De tous les sujets, et ils sont nombreux, tant sa curiosité du monde est grande, il extrait une ambiance diluée, où la lumière et la couleur saturent l’image. Contrairement aux pointillistes, aux impressionnistes, aux cubistes, qui le suivront, il estompe les parties, les fond, vaporise ces sujets à la limite du distinct. Il n’est pas étonnant que Venise, ville d’eau, fut si souvent le sujet de son inspiration entre nuages et reflets de la lagune.

Copyright Hazan

Loin d’être maudit, comme certains novateurs rejetés par leur époque, il connaît un succès, certes non sans critiques, mais cette notoriété lui permet de rentrer, dès l’âge de quatorze ans, à la Royale Academy pour ses qualités de peintre et dessinateur, jusqu’à en devenir le président à ses soixante-dix ans. Cinquante toiles sont présentées ici comme un ruban continu de l’évolution de son travail, qui compte en réalité des milliers d’œuvres. Valérie Mettais a joint une biographie et des commentaires de contexte pour chaque toile, le tout est assemblé dans un carnet à part glissé dans le coffret. On plonge dans l’univers du peintre, en partageant, au fil du déploiement de cette frise, sa recherche et sa quête éternelle de perfection.