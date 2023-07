Un tournage en enfer - Florent Silloray - la chronique BD

Résumé : Plusieurs années et d’innombrables embuches entravent la création, proprement apocalyptique, d’un des plus grands films de tous les temps. Son tournage extrême nous entraîne au cœur des ténèbres, et vaut autant notre attention que l’objet qui en découle…

Critique : La décennie 70 de Coppola ressemble à s’y méprendre à un chef d’œuvre à part entière. Un tableau de maître, dont les premières esquisses naissent en 1972, avec Le Parrain, qui côtoie Citizen Kane (Orson Wells, 1941) dans les cimes où se complaisent les candidats au titre de meilleur film – américain - de tous les temps. Alors qu’il devient instantanément, et sans mauvais jeu de mot, le parrain d’Hollywood grâce à ce classique immédiat, le voilà qui glane, deux ans plus tard, une Palme d’or au festival de Cannes avec Conversations secrètes. Pas rassasié, il sort quelques temps plus tard la suite du Parrain, qui, lui aussi, repose dans les hautes altitudes des classements cinéphiles, et se dispute régulièrement la place de meilleure suite de tous les temps avec le Terminator 2 de James Cameron, entre autres. Autant dire que pour poursuivre sa marche en avant, ou au moins ne pas abaisser le niveau général, il faudra à Coppola frapper fort.

En pleine décennie dorée pour lui autant que pour le cinéma d’auteur américain, laquelle s’achèvera avec l’ère du cinéma pop corn que ses amis Steven Spielberg et George Lucas sont en train de faire advenir, il en est persuadé : il lui faut un projet à sa mesure.

Florent Silloray / Casterman

C’est sur un scénario de John Milius qu’il jette son dévolu. Une adaptation de Joseph Conrad et son sublime Au cœur des ténèbres (1899). Il pourra traiter la guerre du Vietnam avant d’autres grands cinéastes, le croit-il alors qu’il ne peut anticiper le retard dont son projet souffrira. Ses succès précédents lui offrent une latitude certaine et le voilà embarqué dans un tournage extrême, un des plus fous de l’histoire.

Partant du constat que le tournage en soi mérite autant d’attention que l’œuvre qui en résulte, Florent Silloray se propose d’en offrir une relecture à la fois léchée esthétiquement, et très documentée.

Toute la superbe de son livre se dévoile en toile de fond du récit, alors que les anecdotes les plus folles se succèdent. Ce qui pointe à l’horizon, toujours soleil couchant, c’est cette fibre crépusculaire, qui irrigua autant le film à l’époque que la BD aujourd’hui. En effet, avec Apocalypse Now, ses folies, ses excès, Coppola est en train d’enterrer le Nouvel Hollywood, et avec lui une partie de la fraîcheur et de la vivacité de l’industrie. Silloray, quarante ans plus tard, capture cette essence dans un dessin aux lignes indécises, courbes, qui ne racontent rien d’autre que le fantasme absolu que constitue ce tournage, que jamais on ne pourra toucher entièrement du doigt.

Silloray nous approche toutefois de son cœur en se faufilant dans l’esprit de Sarah Evans, attachée de production du studio derrière le film, l’American Zoetrope. En léger recul par rapport aux protagonistes principaux mais bel et bien impliquée dans le projet, elle représente le témoin idéal pour narrer cette histoire, dont la puissance intrinsèque nous empêche de lâcher l’ouvrage. Cependant, il faut souligner que ses réflexions polluent parfois la narration qui aurait gagné à demeurer purement visuelle, elle qui rappelle parfois ce qu’on voit déjà par le dessin, ou qui surligne ce qui n’avait pas besoin de l’être.

Ces défauts pèseront bien peu au moment de refermer des pages aussi belles qu’éprouvantes, qu’on gardera précieusement si, un jour, un nouveau montage d’Apocalypse now voit le jour…