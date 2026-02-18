Mon adolescence explosive T.1 – Tao Nohara - la chronique BD

Tao Nohara écrit et dessine le premier tome de ce manga explosif, mêlant humour et action en traitant en toile de fond de l’adolescence et des rapports père-fille.

Résumé : {Mon adolescence explosive T.1} débute de nos jours à Okinawa par une journée étrange. Raikichi casse un œuf avec trois jaunes, la sculpture de lion protecteur de la maison tombe du toit et Haruo, sa fille de treize ans, a décidé de laver ses draps toute seule au fond du jardin. Les événements empirent tout au long de la journée jusqu’à une étonnante révélation qui place Raikichi et Haruo dans une situation bien compliquée...

Critique : Ce gros premier tome ne se contente pas de poser le contexte et de lancer l’intrigue, il la fait avancer avec de multiples rebondissements. Si tout va vite dans ce manga, on a quand même le temps de s’attacher aux personnages. Raikichi, père perdu qui élève seule sa fille et doit faire face à l’adolescence et toutes les crises qui vont avec. Haruo qui voit son corps changer trop vite et qui réagit comme elle peut, essayant de porter seule un lourd fardeau. Et le fantastique qui s’invite en pleine histoire, poussant le père et sa fille à se confronter l’un à l’autre et à percer les abcès afin de surmonter le danger.

Les moments d’action sont étonnants et l’humour n’est pas oublié au détour de certaines répliques et situations inattendues. On savoure ces moments de répits, car on sait que le rythme s’accélérera à nouveau. La violence est présente avec quelques scènes fortes bien sanguinolentes. Mais elle n’est pas le cœur du récit. On est happé par ce premier volume et on se résout à attendre la suite avec une certaine impatience. La série est toujours en cours et compte actuellement trois tomes au Japon.

Copyright 2026 Tao Nohara / Shogakukan

Tao Nohara dessine ce seinen dans un style classique. Les personnages sont stylisés, grands yeux et petit nez et les décors réalistes. L’encrage fin fait l’union entre les deux. Le manga est en noir et blanc et utilise de nombreuses trames de gris. La composition serrée accentue la progression rapide de l’histoire qui sait, soudainement, aménager de grandes cases pour laisser place à un nouvel arrivant, à un moment de suspens ou d’interrogation dans le récit.

Ce premier tome rue dans les brancards avec de l’humour, beaucoup d’action et un rythme bien tenu.