Mon adolescence explosive T.1 – Tao Nohara - la chronique BD

Le 18 février 2026
- Scénariste : Tao Nohara>
- Dessinateur : Tao Nohara
- Genre : Seinen
- Editeur : Doki-Doki
- Famille : Manga
- Date de sortie : 4 février 2026
- Durée : 1
Tao Nohara écrit et dessine le premier tome de ce manga explosif, mêlant humour et action en traitant en toile de fond de l’adolescence et des rapports père-fille.
Résumé : {Mon adolescence explosive T.1} débute de nos jours à Okinawa par une journée étrange. Raikichi casse un œuf avec trois jaunes, la sculpture de lion protecteur de la maison tombe du toit et Haruo, sa fille de treize ans, a décidé de laver ses draps toute seule au fond du jardin. Les événements empirent tout au long de la journée jusqu’à une étonnante révélation qui place Raikichi et Haruo dans une situation bien compliquée...
Critique : Ce gros premier tome ne se contente pas de poser le contexte et de lancer l’intrigue, il la fait avancer avec de multiples rebondissements. Si tout va vite dans ce manga, on a quand même le temps de s’attacher aux personnages. Raikichi, père perdu qui élève seule sa fille et doit faire face à l’adolescence et toutes les crises qui vont avec. Haruo qui voit son corps changer trop vite et qui réagit comme elle peut, essayant de porter seule un lourd fardeau. Et le fantastique qui s’invite en pleine histoire, poussant le père et sa fille à se confronter l’un à l’autre et à percer les abcès afin de surmonter le danger.
Les moments d’action sont étonnants et l’humour n’est pas oublié au détour de certaines répliques et situations inattendues. On savoure ces moments de répits, car on sait que le rythme s’accélérera à nouveau. La violence est présente avec quelques scènes fortes bien sanguinolentes. Mais elle n’est pas le cœur du récit. On est happé par ce premier volume et on se résout à attendre la suite avec une certaine impatience. La série est toujours en cours et compte actuellement trois tomes au Japon.
Copyright 2026 Tao Nohara / Shogakukan
Tao Nohara dessine ce seinen dans un style classique. Les personnages sont stylisés, grands yeux et petit nez et les décors réalistes. L’encrage fin fait l’union entre les deux. Le manga est en noir et blanc et utilise de nombreuses trames de gris. La composition serrée accentue la progression rapide de l’histoire qui sait, soudainement, aménager de grandes cases pour laisser place à un nouvel arrivant, à un moment de suspens ou d’interrogation dans le récit.
Ce premier tome rue dans les brancards avec de l’humour, beaucoup d’action et un rythme bien tenu.
224 pages – 7,95 €
La chronique vous a plu ? Achetez l'œuvre chez nos partenaires !
Galerie photos
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.