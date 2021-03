Un jour j’ai eu une idée - Kobi Yamada, Mae Besom - critique du livre jeunesse

Résumé : Un jour, un enfant a une idée, qui se matérialise en un petit œuf doré sur pattes et portant une petite couronne de roi. N’y prêtant pas attention, il s’en détourne, mais c’était sans compter sur sa persistance : elle ne va dès lors plus le quitter et il devra composer avec sa présence au monde.

Critique : Kobi Yamada et Mae Besom nous entraînent dans un récit initiatique où un enfant découvre la force introspective d’une idée. La métaphore entre l’œuf et cette émanation spirituelle soudaine, cette action abstraite de la pensée qui survient on ne sait comment, représente tout l’aspect fécond et virtuel de cette notion. C’est une belle personnification d’une chose impalpable qui peuple nos vies, qui nous habite et demeure un véritable mystère, dont le premier n’apparaît pas ici : d’où viennent nos idées ? Les auteurs souhaitent ici approfondir une autre approche : que fait-on avec une idée ? Celle-ci suit le protagoniste et grossit progressivement, se renforce inéluctablement au fur et à mesure qu’il l’évalue aux commentaires des autres personnes, à leur désapprobation, et à son acceptation personnelle et intime de ce qui le meut. Cette histoire et son développement formulent une très belle conception de la portée salvatrice de la confiance en soi et de l’intégrité : c’est en croyant en son idée et en la déployant que le petit garçon pare le monde de couleurs et qu’il en devient le roi.

Kobi Yamada et Mae Besom - Lotus et L’éléphant

Cette approche a aussi ses limites, en particulier dans sa conception quelque peu manichéenne. Cependant, celle-ci soulève de nombreuses questions qui peuvent sembler contradictoires avec le récit : a-t-on seulement une seule idée dans sa vie (combien de fois peut-on changer le monde ?) ? Toutes les idées sont-elles bonnes ? Sont-elles uniquement personnelle, individuelle ? Et peut-on être touché, éblouis, par celles des autres (et là nous touchons dans un sens au cœur du livre, des auteurs proposant leur conception, c’est-à-dire leur idée d’une idée afin d’engager d’autres à suivre la leur) ? Dans tous les cas, ces interrogations permettront de nouer le dialogue, de créer des réflexions philosophiques chez les plus jeunes : autant les interpréter comme des ouvertures à la méditation.

Kobi Yamada et Mae Besom - Le lotus et l’éléphant

Le trait charbonné de l’autrice Mae Besom laisse toute la place à la texture du papier, comme une invitation au voyage, doublée d’une métaphore de l’histoire qui se déroule sous nos yeux. Les images ne cessent de signaler leur origine matérielle, donc la nature abstraite de la figuration (et conséquemment des compositions) : les dessins s’affirment ainsi en tant que création de l’esprit, comme des idées matérialisées à travers le frottement du crayon et les caresses de l’encre sur la feuille.

Toute l’esthétique répond ainsi, semblable à un miroir à l’essence de l’histoire : tout n’est qu’idée, qu’abstraction, mais ces abstractions enrichissent le monde, ou du moins notre vision du monde.

Très populaire aux Etats-Unis (ce qui est très cohérent par rapport à l’idéologie qu’il porte), et auréolé de nombreux prix, Un jour j’ai eu une idée est une fable étonnante qui saura nourrir les esprits de tous âges, créer des rencontres et des dialogues entre lecteurs, et peut-être, qui sait, émergeront de ces lectures des pensées qui changeront le monde.