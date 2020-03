Une femme dangereuse - Raoul Walsh - critique

Résumé : Les frères Fabrini, Joe (George Raft) et Paul (Humphrey Bogart) peinent à joindre les deux bouts avec leur camion. Paul, toujours fatigué, ne pense qu’à retrouver sa femme Pearl ( Gale Page) tandis que Joe l’aîné, célibataire et coureur de jupons paraît toujours en forme. Ils transportent de nuit des fruits pour un grossiste peu scrupuleux et sont poursuivi par un créancier pour des retards d’échéances sur leur camion. Un jour, pour éviter un chauffard, ils se retrouvent dans le décor sans trop de gravité. Joe part chercher du secours dans un relais voisin où il fait la connaissance de la belle serveuse Cassie (Ann Sheridan).

Critique : Le film démarre comme une chronique sociale sur la dure vie des routiers. On suit le parcours des deux frères Fabrini qui ont bien du mal à s’en sortir. Heureusement, autour d’eux, il y a la solidarité du métier qui nous permet de découvrir une galerie de personnages pittoresques et truculents pour certains. L’aîné est sérieux, ne boit pas une goutte d’alcool. Il supporte son frère Paul qui se plaint beaucoup de ne pas voir assez son épouse et passe la moitié de son temps à dormir, le laissant conduire. La rencontre avec Cassie va être une révélation pour Joe : pour la première fois, ce dernier songera à sa caser.

Arrivé à une bonne moitié, le film va basculer dans le drame sentimental, dès qu’apparaît Ida Lupino à une fenêtre, au premier étage (magnifique plan) : c’est la femme fatale, Lana Carlsen !

On se rend compte tout de suite qu’en dépit de sa situation conjugale (elle est mariée à un transporteur aussi riche que lourdaud), Lana a jeté son dévolu sur Joe qui a repoussé ses avances. A partir de là, le drame n’a plus qu’à se nouer.

Sur un touffu scénario dû à Jerry Wald et Richard Macaulay, Raoul Walsh réalise un film sans temps mort, truffé de détails, qui donne la part belle aux personnages de second plan, tout en valorisant les protagonistes, mis en valeur par un jeu d’une modernité et d’une justesse incroyables.

Le seul bémol concerne la dimension trop monolithique de Joe, interprété par George Raft : on a un peu de mal à croire que lui, séducteur invétéré, reste de marbre devant les avances répétées et appuyées de Lana.

George Raft s’est peut-être satisfait de sortir de ses stéréotypes de mauvais garçons avec ce personnage, c’est pourtant ce qu’il faisait le mieux ! Humphrey Bogart, encore en retrait, joue ici l’un des derniers rôles avant que n’éclose le mythe "Bogey".

Les comédiennes ne sont pas en reste : Ann Sheridan, loin de se cantonner à un rôle de femme ordinaire, manifeste une gouaille et un abattage remarquables et son personnage saura orienter le cours de l’histoire, Ida Lupino explose littéralement dans le rôle de Lana, tout autant vénéneuse que brûlée par un amour impossible. Sa dernière scène est tout simplement stupéfiante.

Une nouvelle fois, Raoul Walsh prouve ses talents de raconteur d’histoires, à partir d’un récit passionnant, avec une foule de détails qui ont tous leur importance, une attention particulière accordée à tous ses créatures fictionnelles, et une modernité qui ne se dément pas quatre-vingts ans plus tard !