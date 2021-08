V pour vendetta - la critique + test DVD

Résumé : Dans un futur proche, l’Angleterre est gouvernée par un tyran nommé Adam Sutler. La jeune Evey Hammond vit avec le souvenir du meurtre de ses parents et de son frère mais accepte tout de même de se soumettre aux lois liberticides du Parti au pouvoir. Jusqu’à ce qu’elle rencontre son libérateur, le vengeur masqué V, puissant colosse à la longue cape noire. Et rien ne sera plus comme avant...

Critique : Voici donc la troisième adaptation cinématographique d’une bande-dessinée d’Alan Moore, après From Hell (assez réussi) et La ligue des gentlemen extraordinaires (complètement raté). Il s’agit cette fois de l’opus le plus ambitieux du maître et le plus adulé par ses inconditionnels. Ces derniers avaient, cependant, de bonnes raisons de s’inquiéter quant à sa transposition sur grand écran. Qu’allait-il rester de la complexité et de la gravité des thèmes développés dans la bande dessinée de Moore, une fois passées à la moulinette de la grosse machine hollywoodienne ?

Inutile de faire durer le suspense plus longtemps, V pour vendetta est une réussite presque totale, un petit bijou atteignant des sommets dans le genre politiquement incorrect, ce qui est chose rare pour un film à gros budget. Le dernier essai notable remonte à Fight Club en 1999. Le plan final de V pour vendetta ressemble d’ailleurs énormément à celui du film de David Fincher.

Ce qui frappe d’emblée, c’est donc cette liberté de ton, certes insufflée par l’esprit originel de la BD, mais que le film renouvelle avec brio, s’adaptant aux préoccupations contemporaines. Rappelons que l’ouvrage de Moore est antérieur au 11 septembre, ce qui a son importance puisque la question du terrorisme est désormais au cœur de notre société. Or le film de James McTeigue n’a de cesse de mettre en relief cette interrogation : le terrorisme doit-il être le dernier recours contre un État totalitaire qui manipule le peuple en le paralysant par la peur et l’ignorance ?

Question épineuse et osée de la part d’un film grand public, américain de surcroît, mais permise par le fait que le récit se déroule dans un futur proche et dans un autre pays que les États-Unis, en l’occurrence le Royaume-Uni. La description de la tyrannie du régime d’Adam Sutler (dont Adolf Hitler pourrait être le cousin germain) est une attaque à peine voilée contre l’administration Bush et une certaine idée (rance) de l’Amérique. La censure règne, la culture est bannie, les homosexuels sont persécutés, un homme est arrêté puis exécuté parce qu’il lit le Coran, etc.

Cependant, le combat du personnage de V n’est pas pour autant glorifié : c’est un monstre engendré par le régime de Sutler, qui ne fait pas partie de la solution mais plutôt du problème. Rarement la limite entre le Bien et le Mal aura été aussi floue, voire absente. Le Parti et V sont liés de manière ambiguë, laissant pour une fois le spectateur seul juge. Aucune morale plombante ne vient polluer le film qui évite également le pathos grâce à un humour féroce et salvateur (voir le traitement du personnage de l’évêque pédophile !).

V pour vendetta est donc une œuvre surprenante qui, bien qu’elle n’échappe pas à quelques lourdeurs de style, ici ou là (l’empreinte des Wachowski ?), a tout de même l’immense mérite de nous proposer un film d’action grand public efficace, intelligent, drôle, et qui ne prend pas le spectateur pour un imbécile. V pour... victoire !

Le DVD





Le(s) supplément(s) à ne pas rater : Comment construire le monde de demain ? Un module répond à cette question en quinze minutes. On y apprend que la production a choisi de tourner à Berlin toutes les scènes de studios, que les extérieurs à Londres furent un cauchemar à organiser en raison de la proximité des bâtiments officiels, que le masque de V fut dur à supporter pour Hugo Weaving, et que faire péter Big Ben fut moins impressionnant qu’il n’y paraît à l’écran. Un module très intéressant relate l’authentique histoire de Guy Fawkes, terroriste catholique du XVIIe siècle qui inspira le personnage de V. Un autre revient sur le comic book imaginé par Moore et Lloyd. Ce dernier apporte son témoignage captivant sur cette aventure qui a marqué l’histoire de la bande dessinée. Enfin, un faux making of achève d’explorer les aspects de ce "thriller politique" (dixit son réalisateur). Tous les intervenants s’attardent en effet plus sur le message délivré par le film et son personnage emblématique que sur sa fabrication même.

Image & son : Une nuance de tons qui émerveille les pupilles. L’image soignée au possible est un miracle issu des usines Warner. Cette édition collector double DVD est de toute beauté tant au niveau de la précision des images et de la limpidité du son. Du grand art.