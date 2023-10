Van Gogh à Auvers-sur-Oise, Les derniers mois – Louis van Tilborgh, Wouter van der Veen, Teio Meedendorp, Nienke Bakker, Emmanuel Coquery, Bregje Gerritse et Sara Tas - critique du livre

Résumé : L’ouvrage analyse la vie de Vincent Van Gogh en mai, juin et juillet 1890 avant son suicide. Au fil de l’œuvre peinte et dessinée sur cette période, on découvre l’artiste tourmenté qui s’était réfugié à Auvers-sur-Oise pour fuir le midi et se rapprocher de son frère.

Critique : Ce catalogue est lié à l’exposition du Musée d’Orsay, à Paris, qui se déroulera du 3 octobre 2023 au 4 février 2024. Celle-ci est consacrée aux derniers mois de Vincent Van Gogh. Ce livre change de la conception habituelle des catalogues, qui privilégient l’essai, suivi de toutes les reproductions des œuvres. Une autre approche a été choisie ici. Les neuf articles sont illustrés par les tableaux et les dessins exposés. Tout au long de ce catalogue, on navigue entre texte et image. C’est donc un plaisir de lire et de s’arrêter sur un tableau, une aquarelle du peintre, pour saisir un peu de l’insoupçonné qui se cache derrière les créations.

Crédit : Hazan 2023

Le catalogue se penche sur les pensées, l’existence, les rencontres de Van Gogh dans ses derniers moments, mais le propos revient également sur ses travaux. Ainsi, le lecteur pourra découvrir ses tableaux panoramiques, des toiles d’un mètre de long sur cinquante centimètres de haut, un format que l’artiste a exploré tout en réalisant des peintures aux dimensions plus classiques.

Les auteurs n’évitent aucun sujet. Ils abordent la théorie du crime accidentel contrecarrant la thèse du suicide, mais démontrent que les arguments proposés ne sont pas solides. Ils se penchent aussi sur la relation entre les deux frères Van Gogh et essayent, minutieusement, de comprendre quel était l’état psychologique de Vincent, quelle série de chocs, d’événements parfois mineurs, l’ont précipité à nouveau dans une dépression qui l’a mené au suicide. Ils tâchent aussi d’expliquer pourquoi personne n’a pu anticiper le drame fatal.

Certes, nous sommes confrontés à l’image du génie tourmenté, devenue classique, mais l’analyse se concentre principalement sur la psyché de l’artiste et les événements arrivés. A côté, nous découvrons qu’après le décès de Van Gogh, les morts se sont succédées et ont ralenti la diffusion de son œuvre : il y a d’abord celle de son frère Théo, puis celle Julien Tanguy, le fournisseur de couleurs, qui montrait dans son échoppe les tableaux du peintre.

La découverte des dessins de l’artiste, réalisés sur papier parfois blanc, parfois rose, est une révélation. Ces images aux lignes ondulantes, où le trait droit n’a plus de place, créent une curieuse émotion, liée à une forme de beauté, mais aussi d’étrangeté. Ils annoncent les tableaux dont le mélange de couleurs, jetés en traits nerveux, empâtés, épaissit la toile.

Mais toutes ces descriptions ne donnent qu’un vague aperçu des merveilles que recèle ce recueil. Au lecteur de le parcourir et de profiter de l’exposition pour voir les toiles grandeur nature.

L’ouvrage se conclut par une chronologie, un récapitulatif des œuvres exposées et une riche bibliographie.

Van Gogh à Auvers-sur-Oise, Les derniers mois est une immersion incroyable dans les tableaux, les dessins et l’esprit d’un des grands créateurs du dix-neuvième siècle.