Vivre - Akira Kurosawa - critique

Résumé : Atteint d’un cancer, Kanji Watanabe, chef de service du génie civil, n’a plus que trois mois à vivre. La proximité de la mort lui donne envie d’adopter un nouveau mode de vie qui le fait éveiller au monde extérieur.

Critique : Vivre appartient à la série des films « urbains » et dépouillés de Kurosawa, axés sur un contexte contemporain, loin du foisonnement esthétique épique des Sept samourais ou de Rashomon qui firent sa renommée. Ours d’argent au Festival de Berlin, il devint rapidement considéré par certains comme le le chef-d’œuvre de son auteur. Cette réflexion sur le sens de la vie et les fluctuations de l’âme humaine est d’abord le magnifique portrait d’un homme littéralement à bout de souffle, et magistralement interprété par Takashi Shimura. La maladie révèle en lui l’inanité de sa vie familiale et professionnelle et la tentation d’une nouvelle existence permettant de donner du sens à sa fin de vie. Tel Ozu, auquel il est difficile de ne pas le comparer ici, Kurosawa dépeint un microcosme familial ancré dans des traditions de solidarité mais piètre refuge face à l’individualisme ambiant.

Devenu ami avec un écrivain festif, Watanabe rencontre une galerie de personnages pittoresques dans des virées nocturnes qui dévoilent un Tokyo tout de bruit et de fureur, fortement occidentalisé, avec ses boites à jazz et ses chansons françaises, mirage d’un nouveau départ : le montage du cinéaste met magistralement en lumière ces contrastes culturels et l’impasse dans laquelle s’engouffre Watanabe. Par ailleurs, Vivre excelle à montrer un monde du travail déshumanisé, avec sa bureaucratie inefficace et ses rapports sociaux ineptes, loin de l’idéal confucéen auquel on associe parfois l’économie japonaise. Mais c’est surtout la construction dramatique qui séduira le plus. L’usage ciblé de la voix off, une ellipse incroyable au bout de près de deux heures de récit puis une série de flash-back explicatifs confirment que Kurosawa est aussi un maître de la mise en abîme visuelle et narrative.

Et au détour d’une séquence assez drôle qui voit notre héros affronter deux mafieux menaçants, le cinéaste retrouve, furtivement, l’univers codé d’un genre qu’il expérimenta avec Chien enragé. Même si d’aucuns préfèreront Kagemusha ou Ran, œuvres charnières de la fin de sa filmographie, Vivre restera emblématique d’un style épuré.