Vivre - Oliver Hermanus - critique

Résumé : 1953. Londres panse encore ses plaies après la Seconde Guerre mondiale. Williams, fonctionnaire chevronné, est un rouage impuissant dans le système administratif de la ville qui doit se reconstruire. Il mène une vie morne et sans intérêt, mais tout change lorsqu’on lui diagnostique une maladie grave qui l’oblige à faire le point sur son existence. Rejetant son quotidien banal et routinier, Williams va alors se dépasser et enfin vivre pleinement sa vie.

Critique : L’adjectif "austère" semble un euphémisme pour caractériser Williams. L’homme est fonctionnaire à la mairie. La guerre a abîmé Londres et il s’évertue dans une froideur inouïe à prioriser les reconstructions et alourdir la pile de dossiers qui s’entassent sur le bureau de ses collègues. L’homme est besogneux, il se soumet sans un mot à la rigueur administrative, jusqu’à ce qu’un médecin lui annonce qu’il ne lui reste plus que quelques mois à vivre. Justement, il n’y a pas de meilleur titre que le verbe Vivre. L’enjeu de ce récit est de rattraper plusieurs années d’abnégation, de frustration et de mutisme familial. Il a perdu son épouse, les relations avec ses enfants sont tendues et il ne faut pas oublier que la guerre est encore dans les têtes des Londoniens.

Parler de la mort au cinéma est peu aisé. Le risque de ce type de sujet est de sombrer dans le mélodrame sirupeux. Oliver Hermanus dont on se souvient encore de l’incroyable Moffie fait tout le contraire. Il offre une œuvre à la fois profonde, bouleversante, et légère. En réalité, le film ne traite pas de la mort directement. Il aborde le sujet par son antagonisme : la vie. Williams renaît du vieil homme qui dort en lui depuis des années. Il se confie à une toute jeune collègue du bureau et engage avec elle une relation qui aurait pu être amoureuse trente ou quarante plus tôt. Cette relation qui se noue entre eux n’a rien de vulgaire. Elle exprime avec dignité la renaissance d’un homme qui s’est empêché toute son existence de dépenser son argent, de se faire plaisir et d’aimer. En ce sens, Vivre est un film d’une très grande actualité. Il dresse les universaux de la vie par le prisme de la maladie et dépasse tous les clivages éventuels intergénérationnels. C’est une histoire qui témoigne de la transmission, de l’exemplarité, qui sont les ciments mêmes de la vie en société où les plus jeunes prennent la suite de leurs aînés.

Les personnages du film sont très beaux et attachants, à commencer par le héros principal sur le déclin de la vie. Il est interprété par un Bill Nighy tout en nuance, en délicatesse et en flegme britannique. La culture anglaise pétrie de politesses et de non-dits ne parvient pas à masquer les fêlures de ce bonhomme, qui a oublié de vivre et de s’abandonner à la joie. Les collègues du bureau, la jeune Margaret, le garçon insomniaque rencontré par hasard dans un café, sont autant de personnages précieux qui vont permettre au héros de se révéler à lui-même. Bien sûr, après sa mort, le naturel reprend vite ses habitudes, mais on espère quand même que Williams aura marqué un peu l’existence de ses proches.

Enfin, s’il faut aller voir Vivre, c’est sans doute pour la place magnifique qu’Oliver Hermanus fait à Londres. La capitale anglaise s’invite dans des images d’archive dès le générique de début, offrant au spectateur une scène universelle et particulière à la fois de la comédie humaine.

Notes : Le film est le remake de Vivre (1952) d’Akira Kurosawa.