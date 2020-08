Dernier caprice - Yasujiro Ozu - critique

Résumé : Alors que son affaire périclite et qu’il cherche à assurer l’avenir de deux de ses trois filles par un mariage de raison, Manbei Kohayagawa, patron d’un brasserie de saké, retrouve par hasard son ancienne maîtresse Tsune Sasaki, qu’il n’a pas vue depuis dix-sept ans. Ses visites clandestines lui permettent de renouer avec les joies d’un amour perdu en dépit de son âge et de sa santé fragile

DERNIER CAPRICE © 1961 TOHO CO., LTD. Tous droits réservés.

Critique : Dernier Caprice, réalisé en 1961, est l’avant-dernier long métrage de Yasujiro Ozu. Le film est à nouveau disponible en salles dans sa version restaurée depuis le 5 août, puis le sera également le 19 août, à l’occasion de la rétrospective « Ozu en couleur ». Il s’agit, à l’instar de ses œuvres précédentes, d’une peinture subtile et délicate de la société japonaise d’après-guerre, à cheval entre modernité et tradition. Le réalisateur, en vrai observateur de l’intime, nous plonge encore une fois au cœur de la vie d’une famille nippone avec, en toile de fond, les questions que soulève la perspective d’une fin possible.

Le film, plein de malice, est un clin d’œil d’Ozu à son public ; c’est une ode à la vie et à l’amour qui fait vraisemblablement écho à la situation personnelle de l’artiste. Incarné à l’écran par Ganjirô Nakamura, le personnage du patriarche, ce gai luron qui ne renonce jamais à s’amuser, à vivre, fait sans doute écho à l’état d’esprit dans lequel se trouvait alors le cinéaste. Celui-ci, sentant la fin se rapprocher, semble vouloir exprimer à travers ce film sa recherche de l’essentiel. Le tournage fut effectivement une épreuve pour le metteur en scène qui, très affaibli, mourra deux ans plus tard, juste après avoir réalisé son ultime chef-d’œuvre Le goût du Saké.

DERNIER CAPRICE © 1961 TOHO CO., LTD. Tous droits réservés.

Dernier Caprice fait figure d’œuvre-testament dans laquelle se concentre tout le talent du réalisateur qui est est alors à l’apogée de son art, maîtrise parfaitement les techniques de cadrage. Le choix qu’il fait de ne recourir qu’à des plans fixes, sans aucun mouvement de caméra, lui permet d’instaurer une certaine lenteur dans l‘action, propice à l’exploration fine et discrète des sentiments. Toutes les séquences et les raccords sont par conséquent extrêmement soignés, du fait de cette contrainte stylistique qu’il s’impose.

Une immense tendresse émane des personnages, ce qui est encore une des caractéristiques du cinéma d’Ozu. On se souviendra certainement très longtemps du sourire rayonnant et bienveillant de l’actrice Setsuko Hara, dans le rôle de la sœur aînée. Celle-ci s’était fait remarquer en 1953 dans un autre film du réalisateur, Voyage à Tokyo. Son jeu subtil et plein de pudeur, auquel répond, avec tout autant de grâce, celui de Yoko Tsukasa, sa sœur cadette, contribue à donner à Dernier caprice son empreinte si particulière, à la fois nostalgique, douce et sensible. En particulier, les scènes où les deux sœurs s’accroupissent en même temps au bord de l’eau pour discuter, puis se relèvent, toujours ensemble, forment une chorégraphie aussi harmonieuse que poétique.

Ozu pose à travers ce film un dernier regard (ou presque) sur l’homme, toute génération confondue, et son rapport au monde et à l’existence à travers le prisme d’une famille tout à fait ordinaire vivant au cœur du Japon provincial. Sa manière d’extraire la beauté du quotidien est précieuse et en a inspiré bien d’autres (Le touchant Une affaire de famille de Hirokazu Kore-eda sorti en 2018 s’inscrit dans cette même lignée). Dernier caprice révèle l’ultime message du cinéaste : l’amour n’attend pas, et la vie, non plus.

DERNIER CAPRICE © 1961 TOHO CO., LTD. Tous droits réservés.