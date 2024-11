Arras Film Festival : Le palmarès 2024

News : Le jury présidé par Fiona Gordon et Dominique Abel, entourés de Suzanne de Baecque, Lou de Laâge et Sébastien Betbeder a remis :

L’Atlas d’or/Grand Prix du jury au film ukrainien Honeymoon de Zhanna Ozirna, un huis clos qui scrute les peurs et les espoirs d’un jeune couple piégé dans son appartement, alors que l’invasion russe vient de débuter.

L’Atlas d’argent/Prix de la mise en scène au film roumain The New Year that Never Came de Bogdan Muresanu ou le croisement de six destins au fil d’une journée pas comme les autres. Celle du 20 décembre 1989, alors que le peuple roumain prépare la révolution tandis que le gouvernement ne se consacre qu’aux préparations du Nouvel An, comme si de rien n’était.

Mention spéciale au film serbe Dwelling Among the Gods de Vuk Rsumovic qui raconte le combat acharné d’une réfugiée afghane face à une administration serbe pointilleuse et dépourvue d’humanité au moment où elle exprime son désir d’enterrer son frère dignement.

Le jury presse, composé de la Présidente Guillemette Odicino (Télérama), et de Marc Godin (Teckinhart), Chloé Caye (Culture aux trousses et Canal+), Emmanuel Raspiengeas (Positif), Gauthier Roos (Chaos Reign) a remis le prix SFCC de la critique au film néerlandais The Hunt for Meral Ö de Stijn Bouma qui dénonce un scandale ayant secoué, il y a quelques années, les Pays-Bas, dont le gouvernement avait accusé, à tort, de fraude fiscale, des milliers de personnes, toutes d’origine étrangère.

Le jury, composé de 6 lycéens de la Région Hauts-de-France a attribué Prix Regards Jeunes à The New Year that Never Came de Bogdan Muresanu, déjà doté de l’Atlas d’argent. Ces 6 étudiants ont également décerné un coup de cœur spécial à un film qui les a particulièrement touchés : Marco, l’énigme d’une vie d’Altor Arregi et Jon Garano (Espagne), qui s’intéresse à l’incroyable parcours d’un affabulateur se faisant passer pour un survivant des camps de concentration.

Enfin, Le prix du public, obtenu grâce au vote des spectateurs après chaque séance, a récompensé le film tchèque Radio Prague, les ondes de la révolte de Jiri Madl, ou le récit d’un combat pour la liberté à la veille du printemps de Prague en 1968.

Cette remise de prix a été suivie par la projection de Saint-Ex, le film de Paul Agüero avec Louis Garrel dans le rôle du pilot de l’Aéropostale, Vincent Cassel, Diane Kruger et la voix de Benoît Magimel.

La 26e édition de l’Arras Film Festival se tiendra du 7 au 16 novembre 2025.