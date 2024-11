Brume T.3 - Carine Hinder, Jérôme Pélissier - la chronique BD

Le 9 novembre 2024

Un tome très drôle qui clôt parfaitement le premier cycle de Brume et de ses compagnons !

Résumé : Brume, dont le nom lui vient de l’endroit où son père l’a découverte, ne rêve que d’une chose ! Devenir une sorcière pour protéger son village, comme Naïa ! Enfin ça c’est la théorie… Dans les deux tomes précédents nous avons suivi notre fougueuse héroïne, son meilleur ami Hugo et Hubert, cochon de son état et cerveau du groupe, dans des quêtes héroïques et désopilantes pour protéger le village et découvrir ce qui a bien pu arriver à Naïa… Dans ce dernier tome, on retrouve Brume toujours plus déterminée à découvrir l’identité de Naïa ! Toujours accompagnée d’Hugo et Hubert, notre apprentie sorcière au caractère bien trempé se lance sur une dernière piste ... Et comme d’habitude, heureusement qu’Hubert est là !

Critique : C’est avec un plaisir sans borne que nous retrouvons Brume. La jeune fille est toujours décidée à découvrir ce qui a bien pu arriver à Naïa afin de lui demander ce qu’elle sait de son passé. Pour cela, elle compte décrypter l’indice que notre joyeuse bande avait trouvé dans la maison de la sorcière. L’intrigue reprend donc là où nous avions laissé nos héros à la fin du deuxième tome. Il faudra donc avoir les évènements du tome précédent bien en tête, même si les premières pages permettent assez facilement de se replonger dans le génial univers développé par Jérôme Pelissier et Carine Hinder. Grâce à la passion pour la botanique de la mère d’Hugo, nos trois amis vont découvrir une piste et se lancent sur les traces du Lys des Grenouilles, une plante magique que l’on ne trouve qu’à la source du cours d’eau qui coule dans le village. De son côté, Hubert a une idée bien moins dangereuse pour permettre à Brume d’en apprendre plus sur son passé … une potion de mémoire ! Encore une fois, comment ne pas succomber à l’attendrissant Hubert dessiné par Carine Hinder ! Toujours aussi drôle et mignon ! © Jérôme Pélissier, Carine Hinder / Glénat 2024 Mais revenons à nos quêtes … celles-ci vont nous mener à travers les bois et les légendes de Bretagne, à la rencontre des fées, des licornes et d’autres créatures plus ou moins paisibles qui peuplent ces forêts... sans oublier le terrifiant Ankou, déjà vu dans le tome deux ! Nous regrettons un peu la rapidité de cette aventure qui, contrairement aux tomes précédents, passe un peu vite d’un lieu à l’autre, d’une action à une autre. Nous aurions aimé passé un peu plus de temps dans cette forêt merveilleuse dessinée par Carine Hinder et un peu plus de cohérence entre les péripéties. Néanmoins les épreuves relevées par nos trois héros sont toujours aussi drôles ! On apprend même que les fées peuvent être de sacrés roublardes, mention spéciale pour Germaine ! © Jérôme Pélissier, Carine Hinder / Glénat 2024 Avec cette aventure, nous clôturons le cycle de la quête identitaire de Brume … certain·e·s auront sûrement vu venir la fin mais ce n’est pas le cas de tous·tes comme nous avons pu le constater autour de nous. Ce troisième tome offre une jolie fin à ce premier cycle que nous avons découvert avec ravissement ! Nous avons hâte de vivre d’autres aventures en compagnie de Brume, d’Hugo et du petit Hubert.

72 pages – 13 €

La chronique vous a plu ? Achetez l'œuvre chez nos partenaires ! En librairie







Et chez vos libraires en click & collect





Galerie photos

© Jérôme Pélissier, Carine Hinder / Glénat 2024 © Jérôme Pélissier, Carine Hinder / Glénat 2024