Festival du cinéma allemand : du 9 au 13 octobre 2024

News : C’est désormais un rendez-vous automnal incontournable ! Le Festival du cinéma Allemand de Paris propose à nouveau cette année une programmation éclectique et ambitieuse qui devrait attirer un large public. Cet événement est organisé par German Films en collaboration avec le Goethe-Institut de Paris, et avec le soutien de ARTE et OFAJ. La programmation a été établie par Sadia Robein, Babette Dieu, Hédi Zardi, en coopération avec Mark Baranovskiy du Goethe-Institut. Tous les films présentés le sont évidemment en VOSTF. Cette édition permettra peut-être de découvrir les héritiers des grands cinéastes allemands que furent (ou sont) Fritz Lang, F.W. Murnau, Rainer Werner Fassbinder, Wim Wenders, Werner Herzog, Volker Schlöndorff, Margarethe von Trotta ou, plus récemment, Florian Henckel von Donnersmarck et Christian Petzold.

La programmation

MERCREDI 9 OCTOBRE

20h00 = BERLIN, ÉTÉ 42 d’Andreas Dresen + Q&A avec la directrice de la photographie Judith Kaufmann

JEUDI 10 OCTOBRE

15h = WE CALL HER HANKA de Grit Lemke

17h = CORSAGE de Marie Kreutzer + Q&A avec la directrice de la photographie Judith Kaufmann

20h = KLANDESTIN de Angelina Maccarone + Q&A avec l’actrice Banafshe Hourmazdi et la réalisatrice

VENDREDI 11 OCTOBRE

15h = L’ÉTRANGÈRE de Feo Aladag + Q&A avec la directrice de la photographie Judith Kaufmann

17h45 = KLANDESTIN de Angelina Maccarone + Q&A avec la réalisatrice et la productrice Martina Haubrich

20h30 = ELBOW de Asli Orzaslan

SAMEDI 12 OCTOBRE

11h = WE CALL HER HANKA de Grit Lemke

14h = NEXT GENERATION SHORT TIGER 2024 (programme de courts métrages) + Q&A avec la réalisatrice Bianca Scali

16h15 = WINNERS de Soleen Yusef

18h30 = SCORCHED EARTH de Thomas Arslan

20h30 = LENI RIEFENSTAHL, LA LUMIÈRE ET LES OMBRES d’Andres Veiel

DIMANCHE 13 OCTOBRE

11h = WINNERS de Soleen Yusef

14h = MUNTER & KANDINSKY de Marcus O.Rosenmüller

16h30 = TREASURE de Julia von Heinz

19h = EVERY YOU EVERY ME de Michael Fetter Nathansky + Q&A avec l’actrice Aenne Schwarz