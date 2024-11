FFFA 2024 : Fenêtre ouverte sur les cinématographies arabes contemporaines

News : Le Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec - FFFA) - est un rendez-vous annuel, en partenariat avec le cinéma Le Trianon (Romainville), qui propose des films afin de promouvoir les échanges culturels franco-arabes.

Durant 15 jours, du 15 au 30 novembre 2024, le public francilien pourra découvrir la création cinématographique franco-arabe contemporaine, au Cinéma Le Trianon, mais également dans les cinémas du réseau Est Ensemble (93), à l’Institut des Cultures d’Islam (Paris 18e) et dans différents lieux culturels à Noisy-le-Sec et Paris.

Au programme de cette treizième édition : une sélection d’une trentaine de longs-métrages de fiction et de documentaires, parmi lesquels de nombreux films inédits, mais également des courts-métrages. La majeure partie de ces films sont présentés par leurs équipes, au cinéma Le Trianon de Romainville / Noisy-le-Sec.

La programmation inclut également des rétrospectives, des avant-premières et bien d’autres événements en présence d’invités internationaux, cinéastes originaires des pays arabes ou liés, qui mettent à l’honneur la création cinématographique franco-arabe contemporaine.

Deux thématiques vont traverser cette édition : une programmation sur la Palestine occupée, au sein duquel s’inscrit un focus sur Gaza le samedi 23 novembre au Trianon de Romainville et une programmation sur l’Exil et les migrations qui permet de suivre les récits de ceux et celles qui sont poussés à migrer en quête d’une vie meilleure.

GAZA

Plus d’un an de guerre, des dizaines de milliers de morts, des millions de déplacés, des vies détruites : il est urgent d’écouter les voix de ceux et celles qui vivent ce conflit et de continuer, ensemble, à rappeler l’histoire de ce territoire tour à tour occupé, sous blocus et régulièrement ravagé.

Au fil des décennies, Gaza est devenue un lieu emblématique des conflits israélo-palestiniens. Les fictions et les documentaires filmés dans cette région ont non seulement documenté les bouleversements politiques et sociaux mais ont également révélé les aspects humains et émotionnels de la vie sous tension constante. De la signature des accords d’Oslo en 1993, qui ont marqué un espoir de paix, aux événements récents, chaque image est un témoin de l’évolution complexe et souvent tragique de la situation sur le terrain.

Le FFFA souhaite montrer des images de Gaza des années 1990 jusqu’à aujourd’hui, qui invitent à continuer à discuter du sort de la Palestine.

Point de départ d’une réflexion sur l’histoire et le présent de la ville, une journée entière sera consacrée à Gaza, le samedi 23 novembre, avec une table ronde "Filmer (à) Gaza" et quatre projections-rencontres de films emblématiques, dont From Ground Zero, œuvre chorale de 90 minutes supervisée par le réalisateur Rashid Masharawi, composée de courts-métrages tournés dans le chaos de la guerre à Gaza depuis le 7 octobre 2023 par 22 artistes palestiniens.

Six autres long-métrages seront présentés : The Teacher de Farah Nabulsi, en avant-première au Cinéma Le Trianon (21/11) ; Voyage à Gaza, de Piero Usberti au Ciné 104 (19/11) ; A Fidai Film de Kamal Aljafari à La Galerie, Centre d’art contemporain de Noisy-le-Sec (19/11) ; The Last Sky, documentaire inédit de Nicholas Hanna à l’espace A.e.r.i. de Montreuil (26/11) ; Wardi, film d’animation pour le jeune public ; et Vers un pays inconnu (To a Land Unknown) de Mahdi Fleifel en avant-première au Ciné-Malraux, Bondy (27/11).

Enfin, une sélection de courts-métrages palestiniens ou au sujet de la Palestine seront programmés en avant-séance des projections au Trianon.

EXIL & MIGRATIONS

Au cinéma Le Trianon, les spectateurs découvriront deux avant-premières (20/11) - La Mer au loin , le nouveau film de Saïd Hamich Benlarbi, et pour le jeune public, Dounia, le grand pays blanc, la suite de Dounia et la princesse d’Alep du duo André Kadi et Marya Zarif - et deux documentaires - Danse avec une balle de Dhyaa Khaled Joda en première française (22/11) et Bons baisers du bled de Linda Bendali (17/11).

Autour de cette thématique, le FFFA propose également une incursion dans le spectacle vivant avec la pièce Maman par la Cie Au Son du Bendir (24/11). Cette programmation s’achèvera à l’ICI - Institut des Cultures d’Islam, à Paris, lors de trois soirées (27, 28 et 29 novembre) de projections-rencontres autour des documentaires Même si tu vas sur la lune de Laurent Rodriguez, The Roller, The Life, The Fight d’Elettra Bisogno et Hazem Alqaddi et, en première française, Derrière le soleil de Dhia Jerbi.

Le FFFA n’oublie pas son rôle de fenêtre ouverte sur toute la région : il présente une sélection de films en provenance du Maroc, de Tunisie, d’Irak, du Liban et, fait rarissime, du Bahreïn !

Trois avant-premières - Les miennes de Samira El Mouzghibati et Les enfants rouges de Lotfi Achour (Le Trianon, 21/11) ; Les Tempêtes de Dania Reymond-Boughenou (Le Méliès, 17/11) ; deux premières françaises - Rose Water de Mahmood Yahya Al-Shaikh (22/11) et Transient Happiness de Sina Muhammad (24/11), ainsi que Vous (les adolescents) de Valérie Mréjen (21/11) au Trianon ; un programme de courts-métrages de genre, notamment de science-fiction et de fantastique qui connaît un essor croissant dans le monde arabe ces dernières années (5 films), et un concours de courts-métrages (7 films).

Les séances sont toutes accompagnées par des rencontres avec les cinéastes et/ou des professionnels du cinéma.

HOMMAGE A LA CRÉATION ARABE CONTEMPORAINE

Dans différents lieux culturels de la ville de Noisy-le-Sec, musique et arts plastiques des pays arabes viennent compléter le tableau foisonnant de la création franco-arabe contemporaine. Deux soirées musicales se tiendront les 27 et 29 novembre, l’une en partenariat avec le Festival Africolor au Théâtre des Bergeries, l’autre au Conservatoire Nadia et Lili Boulanger. À la Micro-Folie sont attendus l’artiste algérien Salim Zerrouki pour une exposition, un atelier et une performance dessinée, en collaboration avec l’Atelier des Artistes en exil ; et l’artiste syro-palestinienne Maryam Samaan pour « Tricot d’âmes », un atelier autour d’une œuvre collective initiée en 2015 auprès de la communauté syrienne en exil.

INAUGURATION DE LA 13ème ÉDITION DU FFFA

La soirée d’ouverture du festival, qui se tiendra le mercredi 20 novembre à 18h30 au cinéma le Trianon.

Au programme : présentation de la 13ème édition du FFFA et projection en avant-première de La Mer au loin. Soirée modérée par l’équipe du Bondy Blog.

Événement gratuit sur réservation avant le 18 novembre : https://www.noisylesec.fr

Retrouvez la programmation complète sur le site officiel du festival.