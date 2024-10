Fugues – Benoît Peeters, Marie-Françoise Plissart - la chronique BD

Les Impressions Nouvelles rééditent ce roman-photo réalisé par Benoît Peeters et Marie-Françoise Plissart. Benoît Peeters a écrit le scénario avec Joëlle Meerstx. Marie-François Plissart a pris les photographies. Marcel Dossogne, Corinne Guillaume et Robert Courtois sont les trois comédiens qui ont joué les rôles principaux de ce format particulier de BD.

Résumé : {Fugues} commence avec Didier Merchant, un détective privé chargé de suivre sur des créneaux horaires précis un personnage chauve se déplaçant en transport en commun. Mais rien d’étrange dans le comportement de cet inconnu. Le privé se demande bien pourquoi on lui a confié cette mission, et il sent qu’il va falloir sortir des consignes données par son client pour tirer tout cela au clair...

Critique : On suit ce privé au fil de ses investigations. Mais ce roman-photo nous prépare d’autres surprises qui justifie d’autant son titre. Le scénario à tiroir tourne autour d’un Mac Guffin qui ne sera jamais dévoilé, c’est-à-dire un enjeu, un objet que tous cherchent à s’approprier dont nous ne saurons jamais ce qu’il est. Mais ce qui est intéressant ce sont justement les décisions et actions de chacun des trois personnages principaux qui vont, sans le savoir, avoir des impacts sur les deux autres.

À l’époque, le roman-photo étai sorti de son carcan habituel, les séries à l’eau de rose, pour proposer un scénario construit et étonnant. Cette réédition rend hommage à la qualité du travail visuel sur un grand format où les pages de papier glacé font ressortir le noir et blanc de l’argentique. On ressent pourtant à l’image cette impression de fixité qui frapperait peut-être moins sur les mêmes photos dessinées dans le cadre d’une BD traditionnelle. Une sensation curieuse qui reflète le fait que les personnages sont engoncés dans une intrigue qui les dépasse et qu’ils pensent maîtriser. Un texte final de Benoît Peeters revient sur la genèse de ce projet et nous permet de mieux comprendre la démarche des auteurs.

Les photographies noir et blanc de Marie-Françoise Plissart se concentrent sur les personnages, les faisant évoluer dans un décor urbain presque neutre. La ville pourrait être n’importe quelle ville. Des éléments comme le journal lu par le détective nous situe dans l’espace. Les comédiens portent le récit et doivent réussir à faire passer leurs pensées, leurs émotions dans le cadre d’un jeu immobile. La mise en scène joue sur les profondeurs de champ pour centrer notre attention sur une partie de l’image. De même, les compositions variées savent sortir du gaufrier pour proposer d’autres approches, qui restent au service de la narration. Le noir et blanc très sobre, les lumières diurnes tranchent avec l’ambiance un peu film Noir qui règne. Ce roman-photo, avec l’emploi des bulles et des cartons ainsi que sa composition de planches mérite tout à fait sa place en tant que BD, s’il y avait un doute à ce sujet.

Fugues propose une intrigue de polar dans une ambiance du quotidien pour ce roman-photo qui méritait bien une réédition de qualité.