Kill - Nikhil Nagesh Bhat - critique

Résumé : Dans un train pour New Delhi, une bande de voleurs prend en otage les passagers, sans savoir qu’un homme bien plus redoutable qu’eux est à bord. Quand ils s’en prennent à la femme qu’il aime, Amrit, membre des forces spéciales, répond par une vengeance sans merci.

Critique : Kill est, paraît-il, le revenge movie de la rentrée – du moins d’après son distributeur français qui, pas bégueule, use de cet argument littéralement massue pour vendre le film. On garderait, pour notre part, la tête un peu plus au frais : si ce dernier export indien se savoure comme une série B bien troussée, il est assez difficile de passer outre toutes ses scories. Lesquelles sont peu ou prou les pires tares du cinéma d’action, qu’il vienne d’Inde ou d’ailleurs : scénario indigent, dialogues bancals, interprétation inégale, volonté de souligner par la musique toute rupture de ton ou saute d’humeur du film (pratique nommé mickeymousing dans le milieu)…

Ceux qui comparent Kill à la franchise John Wick – et ils sont nombreux – ont-ils étudié de près les films de cette saga portée par Keanu Reeves ? Nous oui, assez, et on s’autorisera à dire qu’ils sont infiniment mieux façonnés, plus stylisés et même bien plus lyriques que n’importe quelle scène du présent film. Et, même sans traverser l’océan Pacifique, le cinéma asiatique, qu’il soit hongkongais (patrie de John Woo ou de Johnnie To) ou indonésien (voir The Raid et sa suite, du cinéaste gallois expatrié Gareth Evans) nous a déjà montré ce dont ses bras saillants étaient capables.

Il faut donc mettre pas mal d’eau dans son vin – et tant pis pour les amateurs de grands crus – pour apprécier cet objet-là et se contenter d’un shoot ’em up ferroviaire, certes pas sans charme, entre le marmoréen héros et ses trente-six adversaires, moins nombreux mais pas moins interchangeables que les Crazy 88 de Kill Bill. Difficile, en tout cas, de prétendre que ce Kill-là nous change du train-train quotidien.