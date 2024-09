L’Armure et la Couronne T.1 : L’amour est un champ de bataille - Heyum, Team Iyak - la chronique BD

Résumé : Fille noble envoyée au front pour pallier l’absence de garçon dans la famille, Pollyanna se fait d’abord passer pour un garçon avant de gagner le respect de ses hommes. Lorsqu’elle est capturée par l’ambitieux roi de la nation Lucius, le respect est mutuel...

Critique : Il faut le reconnaître, ce webtoon romance-fantasy-médiévale a su esquiver chacun des a priori que je croyais avoir sur lui au fil de la lecture. Par exemple, ce sous-titre pour ce premier tome, "L’Amour est un champ de bataille", ainsi que le prologue montrant un Roi tombé amoureux, laissaient présager une histoire d’amour fleur bleue qui se tisse au fil des pages. Il n’en est rien car en dehors de ce passage, rien ne filtre sur les sentiments, de l’un comme de l’autre, du moins dans ce premier tome, si ce n’est un respect mutuel dans la ténacité et les capacités de l’autre. Les premiers chapitres montrent une fille déshéritée par ses parents, envoyée comme substitut pour combattre dans l’armée. De quoi envisager une trajectoire à la Mulan pour devenir Brienne de Torth, que l’on va voir se cacher, utiliser des subterfuges pour passer les épreuves et les étapes qui l’attendent. Là encore, pas du tout, puisqu’en quelques pages, la chevaleresse devient adulte, évite les écueils comme le viol ou les humiliations trop violentes (marcher derrière le chariot ne compte pas...). Alors, que reste-t-il dans ce premier volume ? Aussi inattendu que cela paraisse, de la stratégie militaire et des conseils de guerre sur la marche à suivre. Clairement, L’Armure et la Couronne tient davantage du RTS que de la romance, en tout cas sur ce premier tome.

© Delcourt / Team Iyak

D’ailleurs, le dessin semble suivre le même chemin. Les joues ne rougissent pas, si ce n’est à cause des coups reçus, les mains ne s’effleurent pas, elles cherchent des épées, et les discussions ne parlent pas des sentiments mais bien de projets d’invasion des terres voisines. Avec un roi et une chevaleresse tous deux androgynes, le couple se cherche mais ne se trouve pas encore, tous deux beaux mais pas dans la séduction, plutôt dans l’épreuve physique et mentale pour trouver sa place dans le monde, la Cour ou l’armée, avant de pouvoir penser à c que pourrait être une relation. Portés par des couleurs automnales et des décors assez simples de châteaux et tentes, les protagonistes glissent sur l’histoire comme deux héros de jeux vidéo venus pour combattre et conquérir.

© Delcourt / Team Iyak

Surprenant dans un sens positif, L’Armure et la Couronne propose un webtoon sérieux, militaire et stratégique, qui ne demande qu’à donner de la profondeur à ses personnages pour leur asseoir une dimension plus sentimentale.