Le Trésor de Terres de Ruines - Derek Laufman - la chronique BD

Une quête épique par un duo d’aventuriers un peu bancal dans un univers de fantasy passionnant ... que demander de plus ?

Résumé : Rex et Po sont sûrement les aventuriers les plus mauvais de tout les temps ... Ils n’ont pour le moment ramener aucun véritable trésor de leurs aventures !Mais cette fois, ils en sont sûrs, les choses vont changer ! Cette carte va les mener au mythique trésor de Rygone.

Critique : Nous connaissions, et aimions beaucoup, le travail de Derek Laufman que nous avions découvert sur les réseaux. Après le très réussi Bot-9, la barre était haute et nous attendions beaucoup de cette bande dessinée ! Réédition enrichie d’un ouvrage épuisé, cette aventure plaira à tous les fans, petits ou grands, de jeux de rôle. On y retrouve avec plaisir tous les archétypes de ce style d’univers comme l’archère, le guerrier ou encore le roublard. Derek Laufman pousse le curseur plus loin en présentant des cartes de ses personnages en début de chapitre.

Mais revenons à notre duo de « héros », Rex, le guerrier endurci, et Po, le jeune cochon à qui les plats de sa maman et la douceur de sa ferme manquent cruellement. Un duo bancal et attachant que nous avons pris plaisir à suivre.

© Derek Laufman, Aventuriers d’Ailleurs 2024

De leurs rencontres avec des personnages plus ou moins recommandables comme Fargus, aux combats contre des tentacules géantes en passant par la rencontre du peuple de batraciens qui vit paisiblement de la pêche sur les bords d’un lac, les péripéties s’enchainent à merveille. Vous l’aurez compris, on ne s’ennuie pas dans cette bande dessinée !

Si l’aventure nous a emballé, les liens qui unissent les personnages nous ont enchanté… Même le bourru Rex cache derrière cette façade des sentiments forts pour ses camarades et son lien avec Po est vraiment très touchant. Mais l’auteur ne s’arrête pas aux archétypes et montrent que tout n’est pas noir ou blanc, que les personnes sont le fruit de leurs expériences et qu’ils sont capables de changer …

© Derek Laufman, Aventuriers d’Ailleurs 2024

Quelques mots à propos des planches de Derek Laufman … En un mot : quelles merveilles ! Nous ne sommes sûrement pas très objectif mais son style proche de l’animation colle parfaitement à ce genre d’univers et porte parfaitement cette histoire qui passe autant par le texte que par l’image.

Cette bande dessinée est un beau coup de cœur et nous espérons voir d’autres aventures de Rex et Po … et pourquoi pas un jeu de rôle dans cette univers !