On aura tout vu ! - Georges Lautner - critique

Résumé : Un metteur en scène débutant rêve de réaliser son premier film, une histoire d’amour poétique. Mais seul un producteur de films pornos s’intéresse au projet, avec l’ajout de scènes de sexe.

Critique : George Lautner fut pendant près de vingt ans (des années 60 à la fin des années 80) un pilier du cinéma français, capable de naviguer de la comédie au polar avec les plus grandes stars de l’époque (Jean Lefebvre, Mireille Darc, Delon, Belmondo…), accompagné de son fidèle complice Michel Audiard. On lui doit surtout le Belmondo flamboyant du début des années 80 et Les tontons flingueurs, film culte dont la hype est un peu l’arbre qui cache la forêt. Car dans les années 60 et 70, Lautner a réalisé quelques bonnes comédies, au scénario en béton et au casting cinq étoiles. C’est le cas de ce On aura tout vu, plongée sympathique dans les coulisses du porno seventies. Bien entendu, il ne faut pas trop s’attendre ici à une quelconque idée de mise en scène. Lautner fait le job et son objectif est avant tout de raconter du mieux possible son histoire.

Et, de ce côté-là, c’est plutôt réussi. Le scénario est construit avec une réelle efficacité et sur la base de quiproquos finalement assez crédibles. L’entourloupe autour du projet de film trafiqué dans le dos de son auteur, la maison de Saint-Tropez utilisée pour le tournage à l’insu des bourgeois propriétaires, les va-et-vient entre Miou-Miou et Pierre Richard sur le tournage des scènes porno, tout est suffisamment bien huilé pour maintenir l’attention du spectateur pendant 1h30. Et comme toujours à cette époque, l’histoire revêt un caractère libertaire plein de fraîcheur et un cynisme de bon aloi (la grande bourgeoise qui investit son argent dans le film vu le niveau de rentabilité du porno).

Mais la vraie qualité du long métrage réside, comme beaucoup de films de cette époque, dans son incroyable casting.Pierre Richard irrésistible et crédible en metteur en scène écartelé entre sa probité et son envie de réussite, Jean-Pierre Marielle grandiose en producteur de porno cynique et au grand cœur, Miou Miou craquante en amoureuse déçue par l’arrivisme de son compagnon... et tous les autres : Jugnot et le Splendid, Henri Guybet, Renée Saint-Cyr, Sabine Azéma à ses débuts. Bref, malgré les incontournables scènes bien débiles propres à la comédie française (une voiture qui tombe en morceaux, des portes qui s’arrachent quand on les ouvre trop brusquement), On aura tout vu est une petite douceur à déguster avec gourmandise.