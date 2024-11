On aurait dû aller en Grèce - Nicolas Benamou - critique

Résumé : Ne pouvant partir comme à leur habitude en Grèce pour leur unique semaine annuelle de vacances familiale, les Rousselot débarquent en Corse. Après un accident de la route sur l’île de Beauté, des voisins viennent perturber leur début de vacances... Règlements de comptes familiaux, insulaires, et quiproquos en vue…

Critique : On aurait dû aller en Grèce est une comédie destinée à tous les publics et qui entremêle les vacances de la famille Rousselot au bord du chaos au caractère âpre particulièrement exagéré des Corses. Le tout, pouvant paraître trop caricatural, est cependant justifié par de nombreux points. En effet, le scénario a été écrit par deux insulaires : Jérôme Lhotsky et Pierre-Marie Mosconi. De surcroît, beaucoup de Corses jouent les seconds rôles ou les figurants dans ce film. L’autodérision apparaît, à juste titre, comme une marque de fabrique des habitants de l’île de Beauté. Le réalisateur Nicolas Benamou joue avec les Corses plus qu’il ne se joue d’eux. Le trait est certes forcé mais jamais lourd. Que du bonus pour les spectateurs.

Claudia Bacos, Virginie Hocq, Gérard Jugnot, Charlotte Gabris © 2024 Writerz / Moonlight Films Distribution. Tous droits réservés.

La famille Rousselot est composée de Christian (Gérard Jugnot), le père gynécologue aux finances ténues (d’où le choix d’une villa prêtée en Corse pour les vacances habituelles au lieu de la Grèce) ; Marie-Céline (Virginie Hocq), la maman croyant pouvoir soigner sa dépression avec la boisson et le rosé en particulier ; Emmanuel (Orféo Campanella), ne souhaitant pas marcher sur les pas professionnels de son paternel et qui va le montrer de manière drôlissime ; et Anne-Cécile (Claudia Bacos), jeune avocate au caractère bien trempée mais accro à son portable pour joindre son chéri semblant se dérober (le réseau ne l’aide pas). Cette famille, au bord du précipice au début, va tisser des liens forts en affrontant une pléthore de péripéties.

Élie Semoun, Vincent Desagnat © 2024 Writerz / Moonlight Films Distribution. Tous droits réservés.

Le point de départ est une vache qu’ils tuent accidentellement sur la route. Nous ne sommes certes pas en Inde mais une vache, c’est sacrée en Corse et l’addition peut être salée. À cela s’ajoute une prise d’otages dans laquelle tous les membres de la famille sont impliqués et vont réagir différemment. Cette dernière est gérée par la police locale avec nonchalance (enfin pour ce qui est d’Élie Semoun) puis par le GIGN avec maladresse (leur chef campé par François Brureloup en est l’illustration). Il semblerait que le propriétaire de la villa soit une personne fort peu recommandable et les Rousselot en paient le prix. On ne sait plus très bien qui tire les ficelles au fil du long-métrage. Qui sera alors le marionnettiste le plus habile finalement ?

On peut faire un détour pour cette comédie familiale pleine de bonnes intentions qui se laisse regarder sans prise de tête.